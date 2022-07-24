И пока в Украине немного спала жара на фоне последних нескольких дней, в Австралии рассказывают о розовом сиянии в небе. Оно одновременно завораживало и пугало. Но когда жители узнали, что стало причиной этого явления – были поражены не меньше.

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Горожане боялись апокалипсиса

На фоне событий, разворачивающихся сейчас в Украине, соответствующие соображения не безосновательны. Неудивительно, что Темми Шумовски, местная жительница, изрядно испугалась, когда увидела в небе удивительное розовое сияние.

Я сохраняла спокойствие и говорила детям, что нет причин для беспокойства. Но мысленно спрашивала себя, что это чертовски такое?,

– признается она.

Кроме апокалипсиса в изголовье жителей бушевали и другие не менее странные мысли. К примеру, вторжение инопланетян или падение астероида. В принципе, все то, что мы могли увидеть в фильмах или сериалах.

Неудивительно, что в семье Темми Шумовски даже развязался забавный диалог. И в словах, сказанных ее родными, определенная логика все-таки есть. Вот прямой язык:

– Я лучше пойду выпью чаю, потому что это, похоже, конец света, – сказал папа, пока мать разговаривала по телефону.

– Какой смысл пить чай, если это конец света, – отрезала мама.

Были и другие гипотезы. Например, о алой Луне. Такое мнение высказала Никеа Чемпион. Правда, вскоре она поняла, что свет идет именно от земли. Поэтому ее предположение не имело ничего общего с реальностью. И это несмотря на то, что она уже прокрутила в своей голове сценарии наступления конца света.

Я даже вспомнила "Странные чудеса" и спросила: "Векна? Это ты?",

– отсылая к антагонисту сериала.

Сразу же оговоримся: истина не в вине. Обе женщины действительно сильно испугались света от фермы. Более того, как выяснилось вскоре, это было не просто какое-то хозяйство.

Светилась секретная ферма

Причиной удивительного розового сияния в небе стала ферма. Она расположена вблизи города Милдура на севере штата Виктория. А выращивают в ней – сюрприз-сюрприз – каннабис .

Сразу же оговоримся, что медицинский каннабис еще с 2016 года легализован в Австралии. Но это не касается марихуаны, которую выращивают для других нужд. Не удивительно, что соответствующие фермы стараются максимально скрыть этот процесс.

Что касается странного сияния, то и здесь есть логическая причина. Как выяснилось, эти растения просто лучше растут, если на них влияет самое красное излучение. И, конечно, в фермах используют жалюзи, которые не позволили свету проникать наружу.

Но представитель производителя Cann Group рассказал, что в среду 20 июля почему-то они не сработали. Максимального эффекта прибавила погода. Ночь была облачной, и возникло впечатление, что на жителей надвигается "апокалиптический закат". Заметим, что его можно увидеть на приличном расстоянии. Речь идет о часе езды от самой фермы.

Я рассмеялась... это могло быть что-то гораздо круче, а оказалось выращиванием медицинской марихуаны,

– сказала Чемпион.

Темми Шумовски тоже посмеялась от души. И хотя семья женщины изрядно испугалась этого явления, соответствующее "шоу", убеждена она, можно было бы повторить.

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