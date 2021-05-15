На границе Азербайджана и Ирана 15 мая произошла стрельба, в результате которой погибли 2 пограничника. На месте инцидента обнаружили 10 килограммов наркотиков.

По информации азербайджанских пограничников, примерно в 16:00 по местному времени 3 неизвестных нарушили государственную границу в Ярдымлинском районе.

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На границе Азербайджана и Ирана произошла стрельба

Пограничники попросили нарушителей остановиться, однако они в ответ открыли огонь, бросили груз, который несли, и попытались скрыться.

В результате инцидента погибли 2 двое азербайджанских пограничников. Кроме того, еще 2 военнослужащих Азербайджана, старший лейтенант и младший сержант получили ранения. Их госпитализировали в местную больницу.

На месте стрельбы обнаружили 10 килограммов наркотиков.

Одного из злоумышленников задержали

Район, где произошел инцидент, закрыли. Для воздушного контроля применили пограничную авиацию. Сейчас удалось задержать одного из нарушителей границы (гражданина Ирана), остальных все еще ищут.

На место происшествия направили группу офицеров во главе с командующим пограничных войск.

Обратите внимание! 12 мая стало известно, что военные Азербайджана вошли на территорию Сюникской области Армении. А 15 мая там заметили колонну российской военной техники, которая двигалась по трассе, ведущей в Сюник и Нагорный Карабах.