Детали смерти военного

Мужчину нашли повешенным в гараже на улице Ивана Франко. Об этом журналистам рассказали в полиции Запорожской области.

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Предсмертной записки на месте трагедии не было. Знакомые военного рассказали, что ранее он ничего не говорил о намерениях уйти из жизни.

Заметим, о бойце известно, что он проходил службу по контракту и был жителем Бердянска. Родился мужчина в 1988 году.

Дело направили на расследование в Запорожскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере,

– говорится в сообщении.

На заводе "Южмаш" убили нацгвардейцев

Трагедия на "Южмаше" в Днепре всколыхнула всю Украину. Там 27 января 21-летний нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял 4 своих собратьев и гражданскую женщину из АК-47. Кроме того, пули ранили еще 5 человек. Сначала нападавший скрылся с места происшествия, однако впоследствии сам решил сдаться правоохранителям.

Рябчуку сообщили о подозрении сразу по трем статьям. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Кстати, стрелок свою вину признал и сказал, что ему "очень жаль". Хотя, когда его только задержали, солдат самоуверенно рассказывал о том, что натворил.

СМИ предполагают, что Рябчука могли травить в коллективе. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что нацгвардеец ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов, поэтому "не очень тянет на жертву".

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