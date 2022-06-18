Об этом для 24 канала сообщил корреспондент из Запорожья. Он отметил, что время от времени появляются показания украинских мужчин, которых оккупанты заподозрили в сотрудничестве с ВСУ или еще в "неблагонадежности".

К теме Из плена оккупантов удалось освободить "Тайру" – парамедика Юлию Паевскую

"Люди рассказывают, что с ними делают в плену рашисты. Я думаю, что на этом фоне гитлеровские пытки просто отдыхают", – отметил корреспондент.

История волонтера, которого пытали

Россияне похитили запорожского 34-летнего волонтера Антона, который вывозил людей из Токмака. Захватчики проверили его телефон и забрали мужчину. Сначала Антона избивали в Мелитополе. Однако оккупантам оказалось этого мало и они увезли его в Крым в Севастополь.

Там также есть пыточная. Антон рассказал, что там не только постоянно избивали, но и использовали его, чтобы снимать ролики для пропагандистов. Принуждали давать интервью. Он не уточнил, кто именно это делал, но известно – представители псевдореспублик и сволочи из ФСБ одинаково жестоко относятся к нашим военным, – рассказал корреспондент.

Оккупанты не сдерживают себя в порывах пытать. Волонтер Антон отметил, что захватчики берегут свои руки от травм.

Поэтому часто бьют деревянными молотками-киянками. Как правило, их используют столяры. Этот инструмент хорошо лежит в руке и не оставляет травм для самого палача,

– сказал журналист.

Когда волонтера перевезли из Мелитополя в Севастополь, он наконец-то смог снять с себя рубашку. Антон увидел, что его тело превратилось в сплошной синяк.

Заставляют смотреть на пытки

В плен также попадают и женщины, но над ними издеваются меньше. Однако россияне придумали другой способ издевательств.

"При них зверски избивали украинских военных. Заставляли их на это смотреть. Такие методы у этих оккупантов", – сообщил журналист.

К теме Ассоциация семей защитников "Азовстали" просит международные СМИ посетить колонию в Оленовке

Создали сеть пыточных

Чаще всего россияне похищают людей в Херсонской и Запорожской областях. Сообщения об этом появляются каждый день. Похищают даже пожилых женщин, которые имели какие-то контракты с Вооруженными силами Украины. То есть, они могли быть не военными, а просто выполняли хозяйственные функции.

Каждый день несколько сообщений, но это только те, которые удалось зафиксировать. Представьте, сколько людей забрали так, что о них ничего никто не знает. Есть информация о пыточных, которые оборудованы в разных населенных пунктах,

– рассказал корреспондент.

В частности, очень жалуются люди в оккупированной Черниговке, что там есть подвалы, куда постоянно возят людей. Оттуда, кто выходит изуродованный, а кого выносят безжизненным.

Обратите внимание – корреспондент о том, как пытают россияне: смотрите видео