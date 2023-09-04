Кроме того, сами врачи уверяли родителей, что с ребенком якобы все хорошо и особых проблем у него нет. Теперь родители обвиняют врачей в смерти их ребенка.

К теме Дали "Нурофен" и сказали, что все хорошо: в Ровно умер мальчик, родители обвиняют врачей

Что случилось с мальчиком

По предварительным данным, 7 августа 10-летний Богдан Скиданчук вместе с младшим братом отправились погостить к бабушке. Там в гараже старшие братья оборудовали себе небольшой спортивный зал, где находился станок со штангой.

Мальчик решил попытаться поднять штангу, но не рассчитал сил и упал на бетонный пол, ударившись головой. К тому же на него упала штанга, а из носа пошла кровь.

В конце концов, отец Богдана отвез его в Центральную городскую больницу Ровно. По словам крестного мальчика Елены Берестовой, в приемном отделении ребенка осмотрели, сделали компьютерную томографию, а врач зашил рассеченную губу.

Впоследствии нейрохирург, лечивший ребенка, пересмотрел результаты и сказал, что якобы есть незначительный перелом черепа. Он подчеркнул, что в таких случаях операцию не производят, а вот лицом нужно будет заниматься, поскольку у мальчика обнаружили переломы лицевых костей и носа.

Пока родители Богдана ездили за вещами крестного осталась с ним. Тогда она заметила удивительную особенность, возникшую у ее крестника.

Я обратила внимание, что левая рука у него не слушается. Когда пришла мама, попросила его поднять левую руку, но он сказал, что она не слушается его,

– сказала Берестова.

После этого врачи еще несколько раз осмотрели ребенка, и забрали из отделения нейрохирургии, дав на всякий случай противоотечный укол. После введения препарата у парня на лице появились пятна, а также у него возникла тошнота.

"Мальчик жаловался на головную боль. Медсестра сказала дать "Нурофен". Через некоторое время он снова пожаловался на головную боль, на посту в отделении снова посоветовали дать этот препарат. Но все время он был в сознании, разговаривал, сам просился в туалет. Вечером, когда брат привез суп, даже шутил», – подчеркнула крестная Богдана.

Уже поздно вечером ребенку снова стало плохо. Поэтому медсестры спросили, есть ли "Димедрол", а поскольку ампул не оказалось, они сказали, что сделают укол своим лекарством.

Все препараты в шприцы набирают в манипуляционном. Медсестра пришла уже с наполненным шприцем и ввела что-нибудь в вену. А через несколько минут Богдан начал кричать, так ему было больно. Медсестры снова что-то укололи, что именно – не сказали. После этого Богдан стал нервным, а медсестры держали его за руки и говорили, что он должен уснуть.

– рассказала женщина.

В конце концов, ребенок затих, но мама обратила внимание, что дыхание стало другим, а на шее и лице появились красные пятна. Впоследствии мальчик глубоко вздохнул и затих, стал синеть, а язык был очень отечен.

Мать умоляла спасти ребенка

Мать Богдана выбежала в коридор и принялась кричать, чтобы что-то сделали. Она отмечала, что это могла быть аллергия. Медсестры бегали, затем на каталке отвезли Богдана в реанимационную палату, подсоединили к аппарату ИВЛ и снова повезли на КТ.

В больницу со временем приехал отец и крестный мальчик. Они спрашивали мобильного врача, но никто не давал его. Тогда отец сам нашел номер хирурга Сергея Подлесного, который после звонка вместе с заведующим отделением нейрохирургии Николаем Тимощуком приехал в больницу.

"Накануне, примерно за 12 часов до этого, мы встретили Подлесного и спросили его, как состояние Богдана. Он сказал, что у Богдана все хорошо, угрозы жизни нет, надо только дождаться четверга, сделать МРТ. Когда он приехал, мы спросили: вы нас успокаивали, что все хорошо. А впоследствии, после того, как мы сказали, что ребенку что-то укололи. Врачи начали кричать, мол, чего вы прицепились к этому уколу, у вас ребенок умирает, надо его спасать", – рассказала крестная мальчика.

После этого родители согласились на трепанацию черепа, и Богдана утром в среду, 9 августа, забрали на операцию.

Родители Богдана хотят наказать виновных за смерть ребенка

Родные сидели в коридоре и ждали, когда к ним кто-нибудь выйдет, однако никто из врачей так и не подошел. Тогда мама мальчика зашла в отделение, где ей сообщили, что состояние сына очень тяжелое.

Уже 10 августа врач-реаниматолог Андрей Гирак сказал маме Богдана, что мозг сына мертв и предложил дать согласие на забор органов. Это поразило маму мальчика. Такое же повторилось и день спустя.

Через день, 11 августа, около 17 часов Богдан умер. Перед этим дважды у него падало давление, врачи возвращали его к жизни, но в третий раз уже не спасли.

Крестная мать рассказывает, что после того, как ребенок впал в кому, врач избегал их. А другие врачи пытались идти через другой выход из отделения, чтобы не сталкиваться с родными умирающего ребенка.

Родные считают, что мальчик погиб из-за укола, вызвавшего у него сильную аллергию, отек и смерть. Медики не хотели говорить, что именно укололи мальчика, но после того, как родные стали настаивать, ответили, что это препарат "Сибазон".

Пока родные погибшего ребенка подали заявление в полицию и хотят, чтобы виновные были наказаны. Мама Богдана время от времени приходит в больницу с портретом сына, становится в коридоре. За это время главврач ни разу не встретился с семьей и не извинился за трагедию.

Заместитель главного врача говорил, что все действовали исключительно по протоколу, отметив, что мальчик поступил в медучреждение с черепно-мозговой травмой, переломом лицевого черепа и ушибом головного мозга. В настоящее время медики ждут результатов экспертизы, после которой будет создана комиссия, которая будет разбираться, правильно или неправильно действовали врачи.

Полиция Ровенской области также начала досудебное расследование за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.