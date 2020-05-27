Буду стоять горой за мужа, – жена полицейского из Кагарлыка не верит в изнасилование

Женщина Сергея Сулимы, которого обвиняют в жестоком изнасиловании в Кагарлыке, стала на защиту своего мужа в соцсети. Она отвечает на комментарии, которые оставляют пользователи на странице ее мужа.

Дружина не вірить у версію поліції і обвинувачення постраждалої. У факт зґвалтування 26-річної жінки прямо у відділку жінка Сулими не вірить, принаймні це випливає з коментарів, які жінка пише під постом на фейсбук-сторінці свого чоловіка – Сергія Сулими.

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Що пише дружина одного з обвинувачених у зґвалтуванні

"Не знаєте правду"

"Найкращий чоловік і стоятиму за нього горою"

У цьому ж коментарі Анна стверджує, що "бачила усе на власні очі", однак не уточнює, про що йдеться: зґвалтування у відділку, ставлення до жінок, моральні якості чоловіка тощо.

"За неправду Бог накаже"

Що з обвинуваченими

Окрім 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулими, у злочині підозрюють ще і 35-літнього начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва. Їх одразу звільнили із займаних посад та позбавили звань. Кагарлицьке відділення поліції мають намір розформувати.

26 травня за рішенням суду їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Можливіть внесення застави за підозрюваних не передбачили.

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Зґвалтування у Кагарлику: головне