Буду за чоловіка стояти горою, – дружина поліцейського з Кагарлика не вірить у зґвалтування

Жінка Сергія Сулими, якого звинувачують у жорстокому зґвалтуванні в Кагарлику, стала на захист свого чоловіка у соцмережі. Вона відповідає на коментарі, які залишають користувачі на сторінці її чоловіка.

Дружина не вірить у версію поліції і обвинувачення постраждалої. У факт зґвалтування 26-річної жертви прямо у відділку жінка Сулими не вірить, принаймні це випливає з коментарів, які жінка пише під постом на фейсбук-сторінці свого чоловіка – Сергія Сулими.

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Що пише дружина одного з обвинувачених у зґвалтуванні

"Не знаєте правду"

"Найкращий чоловік і стоятиму за нього горою"

У цьому ж коментарі Анна стверджує, що "бачила усе на власні очі", однак не уточнює, про що йдеться: зґвалтування у відділку, ставлення до жінок, моральні якості чоловіка тощо.

"За неправду Бог накаже"

Що з обвинуваченими

Окрім 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулими, у злочині підозрюють ще і 35-літнього начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва. Їх одразу звільнили із займаних посад та позбавили звань. Кагарлицьке відділення поліції мають намір розформувати.

26 травня за рішенням суду їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Можливіть внесення застави за підозрюваних не передбачили.

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Зґвалтування у Кагарлику: головне

25 травня до поліції Київщини звернулася 26-річна жінка і повідомила про зґвалтування.

Вона заявила, що над нею декілька годин жорстоко знущалися двоє поліцейських із Кагарлицького відділку. Усе відбулося прямо в приміщенні установи.

Жахливі подробиці, які зокрема надали в ДБР, миттю зчинили скандал: поліцейські одягли на жінку протигаз, ґвалтували, стріляли з табельної зброї над головою.

У відділку жінка опинилася як свідок у справі викрадення майна. Повідомлялося, що у той же час в приміщенні був ще один чоловік, якого також побили.

Вранці 25 травня за підозрою в зґвалтуванні двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції Київщини затримали.

Адвокат постраждалої Євгеній Мельниченко розповів, що жінка раніше відмовила одному з поліцейських в інтимі. Тому її вирішили "покарати"



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу