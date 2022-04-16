Проблемы первых недель – усложненный развоз, ажиотаж, невозможность вывозить препараты со складов на линии фронта – уже удалось более-менее решить. Однако в киевских аптеках в усиленном режиме продолжают работать до сих пор. О том, как изменилась работа провизоров – узнал сайт 24 канала.

Обратите внимание Никогда не привыкнем быть жестокими, – "Валькирия" Киева откровенно о войне, россиянах и страхах

Сайт 24 канала продолжает серию публикаций о людях, которых война заставила отказаться от привычной жизни. Каждый из них убежден, что делает мало. Но они делают все, что могут, ради приближения победы и поддержки тех, кто рядом.

Война поменяла планы

Провизор Лидия Тарнавская думала, что никогда не вернется в аптеку.

Когда локдаун остановил мир в начале пандемии коронавируса, Лидия уволилась из аптеки. Из-за нечестного поведения работодателя хотела покинуть это дело навсегда. Несмотря на то, что работа была семейным делом – мама девушки тоже провизор. Лидия даже два года отработала по контракту в Англии.

Но начало полномасштабной войны вернуло ее в аптеку. Когда она отошла от ужаса первых дней, поехала помогать маме. И осталась там работать.

Сначала поехала помогать маме, практически сразу меня взяли на работу. Мы вышли на работу 28-го – раньше просто физически не получалось доехать до аптеки, ни руководству, чтобы ее открыть, ни нам,

– рассказала девушка.

Лидия Тарнавская из-за войны вернулась работать в аптеку / Из архива Лидии Тарнавской

Важно Товары первой необходимости есть, – Поворозник рассказал о ситуации в Киеве

О работе в аптеке

С начала марта, когда город оправился от шока начала войны, аптека вернулась к полноценной работе: с понедельника по пятницу с 9 до 16 принимают покупателей. Остальное время – помогают собирать препараты для защитников и больниц.

Первые недели было очень страшно. Особенно – объезжать блокпосты. Хотелось поскорее спрятаться. Я вообще за это время заметила, что мне страшно находиться на улице – паника начинается, если я не в закрытом месте, а на улице, где можно ждать чего угодно. Успокаиваю себя мыслью, что все будет Украина. Мы все равно победим. Я это знаю совершенно точно, потому каждый раз беру себя в руки и еду на работу. Потому что если аптека не откроется, то у людей не будет лекарства и большинству станет еще хуже. А так не должно быть,

– заметила Лидия.

Она призналась, что работать в центре, особенно при воздушных угрозах, очень страшно – там постоянно слышны и взрывы, и работа ПВО. От них нервничали все: и покупатели, и работники аптеки. Но работу все же не останавливали.

На сирены или бабахи люди реагируют, кажется, уже спокойно. Не знаю, как вне аптеки, но сколько раз сирены у нас включались – люди всегда продолжали стоять. Я испугалась только однажды, когда возле нас что-то взорвалось, задрожали окна и пол. Я тогда испугалась очень. На 10 минут ушла в подвал. Успокоилась и вернулась в зал работать,

– рассказала Лидия.

Из-за огромных очередей на работу сотрудники аптеки приходят задолго до открытия – чтобы навести порядок в зале и убедиться, что все стоит на своих местах.

Провизор Лидия Тарнавская, несмотря на страх войны, не готова оставить аптеку / Фото из архива Тарнавской

К теме Оккупанты обокрали аптеку на Херсонщине

Люди за полчаса до открытия аптеки уже стоят с написанными списками того, что им нужно. Наш водитель собирает списки и раздает нам. На кассе с покупателями у нас работают только двое – другие собирают лекарства для волонтеров, собирают медикаменты на больницы и Охматдет. Мы изучаем списки, если чего-то нет в наличии – стараемся подобрать аналог. Вот мы первые десять собрали, девочки на кассе пробили и дальше собираем следующие. И так весь день. Очень пожилых, полицейских, ВСУ всегда отпускаем без очереди, люди не против,

– объяснила провизорка.

По ее словам, так работать легче, чем когда покупатели скапливаются в аптеке. Однако простоять в такой очереди можно долго – списки большие, каждый покупатель нуждается в консультации по аналогам препаратов, так что процедура похода в аптеку может занимать много времени.

О спросе на лекарства

Лидия отметила, что главная проблема в работе медицинских учреждений – это логистика. Война ее нарушила. Поставка лекарственных препаратов в столичные аптеки с начала боевых действий была затруднена. Стихийный спрос на отдельные препараты в первые недели войны проблему только усугубил.

Многие препараты люди скупали на волнах паники, это очень обостряло дефицит. В первую неделю разгребали кардиопрепараты и по 5 упаковок, и по 10. Когда в аптеку приезжает ограниченное количество препаратов – что успело доехать, потому что склады у нас находятся в районе боевых действий и водителям тяжело прорваться, – у тебя стоит очередь из 200 человек, все упаковки продать в одни руки нельзя. Потому начали вводить ограничения на продажу определенных препаратов. Это как нормы продуктов в супермаркетах. Если все отдать одному человеку, еще десять на улице останутся без важного препарата,

– уточнила Лидия.

По ее словам, это касается астматиков, кардиогрупп, гормонов. Люди от этого действительно сейчас очень страдают. Наибольший спрос на L-тироксины и эутироксы.

При этом она подчеркнула, что никаких скандалов во время работы в аптеке не видела – все друг друга понимают. Однако у людей за 50 лет случается паника – они переживают, что нужных медикаментов в аптеке не окажется.

"Мамочки переживают, потому что иногда не хватает сиропа от температуры для детей и детского питания. Но мы все это постепенно пытаемся привозить. Поэтому люди держатся", – добавила девушка.

Актуально Оккупанты убили 6 медицинских работников, 20 – тяжело ранены

Из неспецифических препаратов, как рассказала провизор, наибольшим спросом пользуются успокаивающие и обезболивающие. Поэтому эти препараты всегда заказываются аптеками в очень большом количестве. Также актуальны среди запросов средства гигиены лежачих больных и маленьких детей.

О страхе войны

Девушка признала, что война ее пугает, но все же бросать работу в аптеке она пока не готова.

С детства говорила, что не смогу жить в какой-то стране, кроме Украины. Когда все это началось, мама сказала, что мне нужно уехать, а она останется здесь. Я спросила: "А в аптеке кто будет работать? Кто будет помогать?" К примеру, там, где я живу, аптеки были закрыты две недели. Я знаю наш район, там работала, я знаю их потребности. Это и инсулины, и другие жизненно необходимые препараты. Написала в группе района, что с жизненно важными препаратами могу попытаться помочь. И с тех пор покупаю людям препараты, каждый вечер с пакетом раздаю у подъезда по списку,

– добавила Лидия Тарнавская.

Также интересно Румыния начала кампанию по приему таблеток йода в случае ядерной катастрофы

По словам девушки, сейчас ей очень страшно, однако без острой необходимости из Украины не уедет и будет ждать победы.

Очень хочется, чтобы мы поскорее победили. Единственное, я с первых дней сказала маме, что я не смогу жить в стране, которую превратят в Малороссию или какой-нибудь регион России. Думаю, у многих это так. Все очень объединились, чтобы дать отпор,

– резюмировала киевская провизор.

Россияне будут атаковать из последних сил – украинцев просят не игнорировать тревоги: смотрите видео