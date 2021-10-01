По информации источника в правоохранительных органах, именно 32-летний "стрелок в птичек" ранил водителя. Его задержали правоохранители.
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Официально в полиции эти 2 события не связывают. Однако детали о задержании мужчины рассказали.
Что известно о действиях стрелка
Он стрелял из окна балкона. По его словам, из пневматического ружья целился в птичек, но попал в шею мужчины. Стрелка задержали менее чем через час после нападения.
Из квартиры также изъяли винтовку и патроны. Все направили на экспертизу.
Оружие изъяли / Фото Нацполиции
К слову, пострадавшего медики госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии.
Мужчине грозит лишение свободы
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Теперь 32-летнему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.
Сейчас решается вопрос о подозрении и избрании меры пресечения.
Обстрел авто председателя Госархива: что известно
- Вооруженное нападение произошло на служебное авто председателя Госархива Анатолия Хромова 30 сентября.
- Сам председатель на тот момент не находился в авто.
- Попали в его водителя, который был рядом с гаражом. Пуля задела подбородок.