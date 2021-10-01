За інформацією джерела у правоохоронних органах, саме 32-річний "стрілок по пташках" поранив водія. Його затримали правоохоронці.

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Офіційно у поліції ці 2 події не пов'язують. Однак деталі про затримання чоловіка розповіли.

Що відомо про дії стрілка

Він стріляв з вікна балкону. За його словами, з пневматичної рушниці цілився по пташках, але влучив у шию чоловіка. Стрілка затримали менш ніж за годину після нападу.

Із помешкання також вилучили гвинтівку та набої. Усе направили на експертизу.



Зброю вилучили / Фото Нацполіції

До слова, потерпілого медики госпіталізували, він у задовільному стані.

Чоловікові загрожує позбавлення волі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Тепер 32-річному чоловікові загрожує до 7 років в'язниці.

Наразі вирішують про підозру та обрання запобіжного заходу.

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