Чего стоит опасаться украинцам после убийства Захарченко: экс-заместитель председателя СБУ

31 августа в оккупированном Донецке в результате взрыва был убит главарь оккупантов Александр Захарченко. В прямом эфире 24 канала экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун рассказал, что украинцам не надо ничего ждать от этого события, потому что все останется так, как есть. Возможно, будет ухудшение не столько на фронте, сколько в ситуации с переговорами.

По его словам, украинские спецслужбы будут говорить, что это Москва, московские будут говорить, что это украинские спецслужбы.

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"Такова работа спецслужб. Однако, действительно, это все похоже на работу российских спецслужб, потому что мы в последнее время как раз слышали информацию о необходимости смены лидера "ДНР". Причем эта смена должна быть кардинальной, потому что вместе с ним должны были быть изменения всех кадров центральных. И была даже предварительная информация о выезде части родственников этих людей в Москву. Поэтому я не удивлюсь, что просто таким простым методом был ликвидирован этот сепаратист", – отметил Ягун.

Также он напомнил, что такие изменения были проведены и на территории Луганщины, в результате чего к власти пришли не так называемые "революционеры", а люди, с которыми можно говорить, которые могут договариваться, "из каких-то там систем, имеют какую-то подготовку". "В Луганской области это произошло намного проще, там Плотницкий просто выехал за пределы территории. Фейковый такой якобы переворт. А здесь решили таким образом поменять", – добавил Ягун.

Я думаю, что сейчас как раз появится некий автократ. Возможно, мы его даже и знали, но он где-то был в тени. Не исключено, что это может быть кто-то из бывших представителей спецслужб или правоохранительных органов, которые перешли на их сторону. С ним можно будет проще договариваться, проще управлять,

– подчеркнул экс-заместитель председателя СБУ.

По его мнению, обострения на Востоке не будет, ведь оно уже усилилось.

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Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун рассказал, что украинцам не надо ничего ждать от этого события, потому что все останется так, как есть. Возможно, будет ухудшение не столько на фронте, сколько в ситуации с переговорами.

"Потому что, собственно, в переговорах, кроются все подводные течения. Нам этого надо бояться. А на войне и так настолько тяжело, что дальше нельзя", – добавил Ягун.