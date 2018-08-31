Кому было выгодно убрать Захарченко: донецкий журналист озвучил версию

31 августа в оккупированном Донецке в результате взрыва был убит главарь оккупантов Александр Захарченко. Вероятно, его убили российские спецслужбы, ведь между Захарченко и Москвой уже давно началась политическая борьба.

О такой версии в прямом эфире 24 канала рассказал донецкий журналист Сергей Гармаш.

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"Мне, конечно, как донетчанину была бы приятной версия, что это сделали украинские спецслужбы, однако, если анализировать фото разрушений, которые произошли в кафе, то вероятно, что там была сделана закладка взрывчатки. То есть это не бросок гранаты, не выстрел из миномета, а именно закладка взрывчатки", – отметил журналист.

Гармаш сказал, что в украинских спецслужб вряд ли была возможность провести там такую ​​работу. По его мнению, это работа российских спецслужб.

И есть даже такие политические симптомы, факторы, которые позволяют говорить, что был в последнее время определенный конфликт между Захарченко и кем-то в Москве, который мог привести вот к такому финалу. То есть возможность и мотив вероятнее были в Москве, чем в Киеве,

– подчеркнул журналист.

Разговоры о том, что Захарченко просто должен уйти на отдых, велись тогда, когда в Москве было непонятно, кто останется куратором так называемой "ДНР": Сурков, который является кумом Захарченко, или же это будет какой-то другой человек. Гармаш подчеркнул, что именно тогда и началась политическая борьба, которая сейчас и продолжается.

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"Мне вот сейчас сообщили, что Александр Бобков, бывший депутат из "Партии регионов", который открыто поддержал "ДНР", претендовал также на должность главы "республики", снова сейчас выехал в Москву, будет решать этот вопрос, потому что это один из приемников", – отметил журналист.

Также он отметил, что политическая борьба велась всегда, и не стоит забывать о том, что между тем, что происходит в Донецке и Москве нужно проводить проекции. "Скорее всего это может быть и сигналом ​тому же Суркову, он является прямым выгодоприобретателем от деятельности Захарченко на оккупированной территории", – добавил журналист.

Захарченко никогда не был самостоятельной политической фигурой, он был марионеткой в ​​прямом смысле. Поэтому изменение одной марионетки на другую в Донецке, она, в принципе, никаких кардинальных политических изменений или изменений на фронте вызвать не может. Я думаю, что эти факты не взаимосвязаны. Скорее всего, нас ждет эскалация, но она связана не со смертью Захарченко, хотя ее могут использовать, как повод,

– рассказал Гармаш.

По его словам эскалация будет связана с тем, что в октябре заканчивается срок закона об особом статусе, который очень нужен Москве. К тому же, "осенью там уже назначены выборы так называемых голов". И, вероятно, для того, чтобы заставить Украину продолжить этот особый статус, будет нужна эскалация.

"И опять же наша избирательная кампания. Мы видим, что некоторые кандидаты строят свою избирательную кампанию в риторике "Нам нужен мир". А мир нужен именно тогда, когда идет война. И Москва будет поддерживать таких кандидатов, в том числе и эскалацией на фронте",

– подытожил журналист.