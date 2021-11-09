Поймали злоумышленника сотрудники управления уголовного розыска полиции области совместно с коллегами из Черниговского районного управления полиции.
Читайте также Южная Корея передала Интерполу ордер на арест украинца: подозревают в кибератаках
Задержали иностранца, которого искал Интерпол
Правоохранители 9 ноября задержали 37-летнего иностранца, которому вменяют контрабанду наркотиков. Более 1 года мужчину искал Интерпол.
Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания Чернигова. Сейчас решают вопрос об экстрадиционном аресте.
В Черниговской области задержали иностранца, которого Интерпол искал более года / Фото Нацполиции
Другие случаи задержания иностранцев, которых искал Интерпол
- В октябре во Львове сотрудники СБУ задержали турка, который находился в международном розыске. Иностранец совершил у себя на родине особо тяжелое преступление.
- Перед этим во львовском аэропорту поймали 36-летнего венгра. Мужчина также находился в розыске Интерпола. Его подозревают в совершении разбоя.
- В сентябре киевские полицейские задержали болгарского наркоторговца Эвелина Банева-Брендо. Мужчина с 2016 года находился в международном розыске. В последний раз его приговорили к 6 годам в тюрьме за отмывание денег и незаконный сбыт наркотиков.
Текст сообщения Департамента уголовного розыска:
Оперативниками Черниговской области задержан иностранец, более года находившийся в розыске.
Сегодня по результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Черниговского РУП ГУНП в Черниговской области задержали 37-летнего иностранца, который более года разыскивался по каналам Интерпола за контрабанду наркотических средств.
Задержанный фигурант помещен в изолятор временного содержания г. Чернигова. В настоящее время решается вопрос об экстрадиционном аресте.