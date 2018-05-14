Что угрожает патрульным, которые издевались над бездомным: полиция опубликовала ответ
Двух полицейских, которые нагло издевались и избили бездомного мужчину возле подъезда одного из жилых домов в Сумах, отстранили от службы.
Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Сумской области в Facebook.
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"Во время мониторинга "YouTube" было обнаружено видео, на котором инспекторы патрульной полиции в Сумской области применяют к гражданину физическую силу и наносят ему телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Патрульные, которых зафиксировали на видео, отстранены от несения службы,
– отмечает полиция.
Отмечается, что против патрульных начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, что сопровождалось насилием.
Напомним, в Сумах случайный прохожий снял видео, как сотрудники полиции издевались над бездомным. Милиционер держал мужчину, а полицейская отдавливала ему ноги.
Смотрите видео, на котором зафиксировано издевательство полицейских: