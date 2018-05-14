17:49
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Что угрожает патрульным, которые издевались над бездомным: полиция опубликовала ответ

164 Читати новину українською
Патрульных, которые издевались над бездомным отстранили от службы
Патрульных, которые издевались над бездомным отстранили от службы / Скриншот

Двух полицейских, которые нагло издевались и избили бездомного мужчину возле подъезда одного из жилых домов в Сумах, отстранили от службы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Сумской области в Facebook.

Читайте также: В школе на Донбассе распылили слезоточивый газ: детей эвакуировали

"Во время мониторинга "YouTube" было обнаружено видео, на котором инспекторы патрульной полиции в Сумской области применяют к гражданину физическую силу и наносят ему телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Патрульные, которых зафиксировали на видео, отстранены от несения службы,
– отмечает полиция.

Отмечается, что против патрульных начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, что сопровождалось насилием.

Напомним, в Сумах случайный прохожий снял видео, как сотрудники полиции издевались над бездомным. Милиционер держал мужчину, а полицейская отдавливала ему ноги.

Смотрите видео, на котором зафиксировано издевательство полицейских:

 

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Сумы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Канів як
сегодня, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 206
Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме
сегодня, 16:02 Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме
117
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сегодня, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 319
День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят
сегодня, 13:39 День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят
Наталя Сколоздра 1212
Украинские чемпионы: какие команды выиграли свои чемпионаты и кубки в Украине
сегодня, 13:00 Украинские чемпионы: какие команды выиграли свои чемпионаты и кубки в Украине
100
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук