Что угрожает патрульным, которые издевались над бездомным: полиция опубликовала ответ

Двух полицейских, которые нагло издевались и избили бездомного мужчину возле подъезда одного из жилых домов в Сумах, отстранили от службы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Сумской области в Facebook.

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"Во время мониторинга "YouTube" было обнаружено видео, на котором инспекторы патрульной полиции в Сумской области применяют к гражданину физическую силу и наносят ему телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Патрульные, которых зафиксировали на видео, отстранены от несения службы,

– отмечает полиция.

Отмечается, что против патрульных начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, что сопровождалось насилием.

Напомним, в Сумах случайный прохожий снял видео, как сотрудники полиции издевались над бездомным. Милиционер держал мужчину, а полицейская отдавливала ему ноги.

Смотрите видео, на котором зафиксировано издевательство полицейских: