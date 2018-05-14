Що загрожує патрульним, які знущались з безхатька: поліція опублікувала відповідь

"Під час моніторингу "YouTube" було виявлено відеоматеріал, на якому інспектори патрульної поліції в Сумській області застосовують до громадянина фізичну силу та наносять йому тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.

Патрульні, яких зафіксували на відео, відстороненні від несення служби,

– зазначає поліція.