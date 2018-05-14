Що загрожує патрульним, які знущались з безхатька: поліція опублікувала відповідь
Двох поліцейських, які нахабно знущалися і побили бездомного чоловіка біля під’їзду одного з житлових будинків у Сумах, відсторонили від служби.
Про це повідомляє прес-служба Управління патрульної поліції в Сумській області у Facebook.
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"Під час моніторингу "YouTube" було виявлено відеоматеріал, на якому інспектори патрульної поліції в Сумській області застосовують до громадянина фізичну силу та наносять йому тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.
Патрульні, яких зафіксували на відео, відстороненні від несення служби,
– зазначає поліція.
Зазначається, що проти патрульних розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, що супроводжувалося насильством.
Нагадаємо, у Сумах випадковий перехожий зняв відео, як працівники поліції знущалися над бездомним чоловіком. Правоохоронець тримав безхатька, а поліцейська віддавлювала йому ноги.
Дивіться відео, на якому зафіксовано знущання поліцейських: