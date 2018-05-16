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Цукерберг встретится с представителями Европарламента

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Цукерберг встретится с представителями Европарламента
Цукерберг встретится с представителями Европарламента / Фото из открытых источников

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг согласился выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных своих пользователей.

Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

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"Цукерберг соглашается встретиться с представителями Европарламента", – говорится в сообщении.

По словам еврокомиссара Веры Юровой, этот случай очень важен, чтобы "просто так пересмотреть его".

Напомним, 10 апреля основатель Facebook Марк Цукерберг почти 5 часов давал показания в американском Сенате. Представители юридического комитета и комитета по торговле, науке и транспорту ставили вопросы о данных пользователей и о вмешательстве в выборы президента США при помощи социальной сети.

Теги: Техно Интернет Европарламент Facebook Марк Цукерберг
Источник: 24 Канал
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