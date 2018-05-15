Детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, не могут перевезти в Украину

Дети, пострадавшие в ДТП в Беларуси, не могут вернуться на родину. Врачи запретили их транспортировать из-за тяжелого состояния здоровья.

Об этом сообщил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба.

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Он заявил, что пока дети находятся в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии.

Ситуация очень сложная. Двое детей в очень тяжелом состоянии, трое детей – в тяжелом, один ребенок – в состоянии средней тяжести. Но всем этим детям врачи пока запрещают любую транспортировку,

– сказал он.

По его словам, одного ребенка уже готовы транспортировать, его прооперировали в районной больнице и увезли в Брестскую областную больницу. Кулеба отметил, что детей нельзя будет перевезти в Украину еще в ближайшие две-три недели.

Последствия ДТП с украинскими детьми в Беларуси

Сейчас прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 13 мая, вблизи Бреста, автобус с детьми врезался в автопогрузчик. В результате погиб 13-летний мальчик, еще один – в коме, пятеро – в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей сейчас находятся в Бресте в больнице, где медики борются за жизнь школьников.