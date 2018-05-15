13:38
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Дітей, які постраждали в ДТП у Білорусі, не можуть перевезти в Україну

335 Читать новость на русском
Дітей, які постраждали в ДТП в Білорусі, не можуть перевезти в Україну
Дітей, які постраждали в ДТП в Білорусі, не можуть перевезти в Україну / Українська правда

Діти, які постраждали у ДТП в Білорусі, не можуть повернутися на батьківщину. Лікарі заборонили їх транспортувати через важкий стан здоров'я.

Про це повідомив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба.

Читайте також: ДТП з дітьми у Білорусі: мати постраждалого хлопця розповіла про обставини поїздки

Він заявив, що наразі діти перебувають у Брестській обласній лікарні у важкому стані.

Ситуація дуже складна. Двоє дітей у дуже важкому стані, троє дітей – у важкому, одна дитина – у стані середньої тяжкості. Але всім цим дітям лікарі поки що забороняють будь-яке транспортування,
– сказав він.

За його словами, одну дитину вже готові транспортувати, її прооперували в районній лікарні та відвезли у Брестську обласну лікарню. Кулеба зазначив, що дітей не можна буде перевезти до України ще в найближчі два-три тижні.

Наслідки аварії з українськими дітьми в Білорусі
Наслідки ДТП з українськими дітьми в Білорусі

Наразі прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей.

Нагадаємо, страшна аварія трапилась у неділю, 13 травня, поблизу Бреста, автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один – у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей нині перебувають у Бресті в лікарні, де медики борються за життя школярів. 

Теги: Новини України Діти ДТП з дітьми у Білорусі Жертви Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук