Дітей, які постраждали в ДТП у Білорусі, не можуть перевезти в Україну

Діти, які постраждали у ДТП в Білорусі, не можуть повернутися на батьківщину. Лікарі заборонили їх транспортувати через важкий стан здоров'я.

Про це повідомив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба.

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Він заявив, що наразі діти перебувають у Брестській обласній лікарні у важкому стані.

Ситуація дуже складна. Двоє дітей у дуже важкому стані, троє дітей – у важкому, одна дитина – у стані середньої тяжкості. Але всім цим дітям лікарі поки що забороняють будь-яке транспортування,

– сказав він.

За його словами, одну дитину вже готові транспортувати, її прооперували в районній лікарні та відвезли у Брестську обласну лікарню. Кулеба зазначив, що дітей не можна буде перевезти до України ще в найближчі два-три тижні.



Наслідки ДТП з українськими дітьми в Білорусі

Наразі прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей.

Нагадаємо, страшна аварія трапилась у неділю, 13 травня, поблизу Бреста, автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один – у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей нині перебувають у Бресті в лікарні, де медики борються за життя школярів.