Гаджеты и компьютеры раскрыли новые возможности для общения, образования, труда, отдыха и творческой самореализации личности. В то же время существует ряд рисков в использовании информационных технологий, в частности детьми, которые остаются беззащитными перед негативными сторонами интернета.

Интернет предоставляет много возможностей как для взрослых, так и для детей. Но наряду с тем есть вопросы, которые могут волновать родителей –какая опасность может скрываться и как защитить детей от вредного контента в интернете.

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Почему ребенок попадает под влияние вредоносного контента в интернете

Детский психолог, эксперт издательства "Час майстрів", ведущая ресурсных встреч для учителей ОО "СмартОсвіта" Лариса Чернокрылюк рассказала, что наверняка знать, что именно станет триггером для запуска острой реакции ребенка, нельзя. Ведь один и тот же визуальный код или текст в разном возрасте и разными детьми воспринимается по-разному. И чем меньше ребенок, тем больше естественного любопытства и закономерного познавательного интереса он ко всему испытывает.



Лариса Чернокрылюк / Фото lb.ua

Проблемы с детьми раннего возраста

По словам эксперта, вредоносный контент ребенок раннего возраста на самом деле особо не отличает от общего потока другого контента. А особый смысл ему может придать слишком эмоциональная реакция взрослого на эту тему в присутствии ребенка.

И эта связь "определенная картинка – испуганные глаза мамы или папы, необыкновенно ускоренная их и громкая речь, или наоборот – замирание, неестественная пауза" ребенку может быть интересна сама по себе. Как способ управления поведением взрослого. Подобная схема работает при первых попытках ребенка вслух повторить нецензурное слово,

– рассказала Чернокрылюк.

По словам эксперта, "в раннем возрасте, когда интерес к запретному еще непроизвольный, неустойчивый и неосмысленный, самой умной тактикой будет игнорирование и переключение внимания ребенка на что-то более интересное".

Дети старшего возраста

По словам психолога, когда ребенок в старшем возрасте проявляет повышенный и устойчивый целенаправленный интерес к вредному контенту –это повод для осторожного откровенного разговора в доверительной, спокойной, максимально безопасной для ребенка форме. Задача родителей – понять, какую потребность ребенка стала удовлетворять эта тема и какое пустое место она заняла.

Сохраняя контур безопасности и давая ребенку твердую уверенность в его неприкосновенности и защите, уважении к его личности и его личностному пространству, возможно вместе с ребенком выработать план спасения и противодействия возможному воздействию вредоносного контента в будущем,

– отметила эксперт.

Советница по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре – министре цифровой трансформации Украины, основательница образовательного проекта по безопасности детей в интернете #stop_sexтинг Анастасия Дьякова рассказала, какие ключевые навыки устойчивости в отношении вредного контента в интернете надо воспитывать в детях.

Правила:

критическое мышление в восприятии информации о жизни и здоровье. Дети должны понимать, какой контент они видят в интернете, насколько он может быть безопасным или опасным. Часто мы видим в интернете опасный контент, это не касается даже "суицидальных групп", а челленджей и квестов, которые просто представляют физическую опасность для здоровья ребенка и его жизни;

критическое восприятие информации о правдивости, потому что дети способны верить в ложную информацию;

ребенок должен понимать связь между реальной жизнью и онлайн. Дети, которые много играют в компьютерные игры, имеют искаженное представление, когда стирается граница между "онлайн" и "офлайн". Им кажется, что интернет – это продолжение реальной жизни;

дети должны знать, к кому можно обратиться в том случае, если они столкнулись с проблемой.

У нас есть такое понятие, как "секрет", когда мы учим ребенка держать что-то в тайне. Но есть и плохие тайны, которые нельзя хранить. Хорошая – это когда мы приготовили торт на день рождения маме с вечера и до утра не надо об этом рассказывать, а плохая – это те, которые заставляют нас волноваться и нервничать,

– добавила Дьякова.

"Социальные сети – это "подростковое пространство"

Практический психолог Ольга Чаттопадхай рассказала, что на каждом этапе развития ребенок учится делать что-то самостоятельно, например, в возрасте трех лет он стремится сам одеваться, в возрасте 9–10 лет – учится готовить первые простые блюда, в подростковом возрасте – стремится к сплочению, создает группы по интересам, пробует конкурировать с такими, как он сам.

Социальные сети – это "подростковое пространство" для "таких, как я сам". Дети пробуют высказывать свое мнение, сидя за экраном, не видя собеседника, это так называемое защитное расстояние, "неживой контакт". Там он выплескивает эмоции, делится мыслями, ищет поддержки и человека, который бы разделил с ним его переживания. Поскольку родители часто на работе, не проводят достаточного количества времени с детьми, те ищут другой способ, чтобы не чувствовать так называемое одиночество, непонимание, скуку и тому подобное,

– рассказала Чаттопадхай.

По словам психолога, у детей еще нет достаточного жизненного опыта, чтобы распознать мошенничество, манипуляции и обман, поэтому они легко поддаются влиянию незаконных действий преступников.



Ольга Чаттопадхай / Фото из фейсбука героини

Лайки, комментарии, репосты – это определенная игра

Лариса Чернокрылюк отметила, что дети усваивают нормы поведения, подражая тем образцам, которые они видят вокруг себя. И выбирают те, которые, по их мнению, – привлекательны для многих.

Не секрет, что доступность глобальной сети интернет, смартфонов и соцсетей, а также массовое увлечение идеями сетевой популярности, накоплением видимых ребенку материальных якобы "сокровищ": количества лайков, комментариев, репостов, – это определенная игра,

– рассказала Чернокрылюк.

По словам детского психолога, ребенок переносит эту потребность в игре из реальной жизни, из мира объективных ощущений в мир виртуальных определенных поверхностных, неустойчивых псевдовзаимодействий. Кроме того, подростки нуждаются в признании и принадлежности к "своей" группе.

"Дети садятся на иглу одобрения подписчиков"

Дети младшего школьного возраста часто начинают переоценивать и придавать много значения ответам на свое появление в соцсети.

Как говорится, садится на иглу одобрения подписчиков, с которыми у него может и не быть знакомства в реальной жизни. Это повышает толерантность ребенка к такому общению, увеличивает круг его восприятия, делает постепенно ребенка неразборчивым в таких связях,

– рассказала Чернокрылюк.

По словам детского психолога, в 10-летнем возрасте ребенку хочется, чтобы его все любили безусловно. Поэтому дети младшего школьного возраста и с неустойчивой самооценкой идут на контакт с пользователями сети, которые положительно оценивают ребенка, одобряют его и переходят на более высокую ступень доверия в общении.

"Существует определенная "иллюзия спальни"

По словам основательницы образовательного проекта по безопасности детей в интернете #stop_sexтинг Анастасии Дьяковой, дети попадают в такие случаи, потому что могут не знать, какие существуют дальнейшие риски.

Важно, чтобы дети имели знания и понимали границу между онлайн-действиями и офлайн-последствиями. Существует определенная "иллюзия спальни", когда нам кажется, что наши действия в интернете никак не связаны с нашей реальной жизнью,

– отметила Дьякова.

По словам эксперта, те дети, у которых есть проблемы в семье, более склонны попадать в так называемые "суицидальные группы". Поэтому важно следить за настроением и эмоциональным состоянием ребенка, чтобы он имел психологическую устойчивость и не был заинтересован в таком контенте.

Почему дети становятся жертвами сексуального насилия?

Дети становятся жертвами таких явлений, как груминг – налаживание в виртуальном пространстве доверительных отношений с несовершеннолетними, цель которых – вступить с ними в сексуальную связь, а также напугать и шантажировать ребенка; секстинг – пересылка личных фотографий, сообщений сексуального характера с помощью телефонов, электронной почты и соцсетей; сексторшн – это также налаживание доверительных отношений с ребенком, но целью является получение частных фото или видео, и дальше происходит шантаж ребенка, что я всем пришлю те фото, если ты не пришлешь мне деньги или еще более откровенные материалы. В Украине все эти явления – запрещены и криминализированы.

"Ребенок может искать то, что не получил от родителей"

Детский психолог Лариса Чернокрылюк рассказала, что в ситуации равнодушия, чрезвычайной занятости родителей, отсутствия интереса к жизни своего ребенка "в телефоне", а иногда и из-за нехватки доверительных отношений, ребенок постоянно испытывает депривацию – систематический голод своих основных потребностей во внимании, принятии, поддержке, эмоциональном тепле, любовании, безусловной любви и тому подобное.

Если важная потребность долгое время не удовлетворяется или удовлетворяется в неподходящей форме и недостаточно, то ребенок будет чувствительным к таким проявлениям внимания со стороны любого, даже посторонних лиц. И будет принимать знаки внимания новых виртуальных знакомых, ища в них то, что недополучил от родителей,

– отметила Чернокрылюк.

По словам практического психолога Ольги Чаттопадхай, каждому человеку важно, чтобы его видели не как предмет оценок, а как личность.

Если ребенка часто критикуют, сравнивают со старшими братьями или соседкой Леночкой, то он может отстраняться, не рассказывать о школьных новостях, не интересуется, что происходит в семье, а найти утешение, где его примут и выслушают,

– рассказала Чаттопадхай.

Детский психолог Лариса Чернокрылюк отметила, что кризис подросткового возраста добавляет новые мотивы для возникновения слишком доверительных и близких отношений с незнакомцами в сети:

традиционный кризис "непонимание родителей и детей";

присущая этому возрасту эмоциональная нестабильность и быстрая смена настроений; увеличение импульсивности и иррациональности поступков;

испытание пределов дозволенного;

попытка воссоздания поведения взрослых, которое запрещали ранее;

присущая этому возрасту конфронтация с родителями, которая вызывает у юноши или девушки ощущение одиночества и изоляции.

У девушек подросткового возраста кроме того возрастает потребность во внешнем подтверждении их привлекательности, соответствия ее внешности и поведения стандартам, идеалам, "эталонам" женственности, красоты, которые через интернет выдаются, между прочим, сегодня как гиперсексуальные и даже агрессивно сексуальные.

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"Приучать ребенка свободно и твердо говорить "нет"

По словам психолога, задача родителей состоит в том, чтобы с детства формировать у ребенка четкие представления о теле как том, что принадлежит только самому ребенку и никто не имеет права распоряжаться им, только он сам.

Приучать ребенка свободно и твердо говорить: "Нет. Мне это неприятно. Стоп. Я не позволяю этого делать". Учить ребенка просить о помощи у взрослых или старших детей в случае, когда ему страшно, больно, неприятно, неловко и когда он не может справиться с ситуацией самостоятельно. Обучать его алгоритму поиска защиты и помощи в различных, даже нестандартных ситуациях,

– подчеркнула Чернокрылюк.

Она добавила, что важно научить, например, вызвать помощь быстрым набором на телефоне нескольким близким взрослым в порядке приоритетности и обязательно учить правилам безопасного поведения с незнакомцами.

Анастасия Дьякова отметила, что отследить влияние вредного контента на ребенка можно по словам, которые ребенок использует, и по решениям, на базе каких ценностей он принимает.

И здесь мы можем понять: за кем ребенок следит в интернете. Не забирать у него телефон, а общаться на эти темы, потому что сегодня лидерами мнений для детей являются разные блогеры, которые часто воспитывают те ценности, которые мы не всегда хотели бы, чтобы имели наши дети,

– рассказала Дьякова.

По словам эксперта, в случае влияния вредного контента на ребенка родители могут наблюдать следующие психологические и физические проявления:

снижение или отсутствие аппетита;

соматические симптомы: головная боль, боль в животе. Такие признаки часто говорят о том, что ребенок подвергается буллингу;

нарушение режима сна;

ребенок может становиться неопрятным, когда ему становится безразлично, как он выглядит;

отсутствие интересов и стремлений к чему-либо. Например, раньше ребенок любил заниматься спортом, а сейчас нет;

потеря друзей, когда ребенок раньше общался с кем-то, а сейчас стал изолирован;

изменение характера: отчуждение, нерешительность, тревожность, раздражение, апатия, чувство опустошенности, стыда и вины;

употребление алкоголя и наркотиков может означать, что ребенок хочет забыться и убежать от той реальности в которой он оказался;

агрессия в отношении себя и других детей: телесные повреждения;

социальные проявления: изменение в учебе; стремление к уединению; потеря интереса к дружбе и социальной деятельности;

снижение настроения, депрессивное состояние;

Что делать, если ребенок попал под влияние вредоносного контента в интернете?

В Украине с сентября 2020 года можно обратиться на государственную правительственную линию "1545", после чего выбрать "3". На ней круглосуточно анонимно и бесплатно работают психологи. Сюда могут обращаться дети, родители и специалисты, которые работают с детьми. В Украине также действуют бесплатные и анонимные онлайн-консультации Teenergizer, где дети могут получать помощь через чаты с консультантами и психологами.

"Важно к психике ребенка относиться как к органу"

В украинской практике, когда ребенка надо вести к психиатру – это уже для родителей кажется катастрофой. Но когда у ребенка болит рука или зуб, мы идем к врачу. Важно к психике ребенка относиться как к органу, которому надо помогать и когда есть симптомы – обращать на них внимание,

– подчеркнула Анастасия Дьякова.

По словам эксперта, в семьях должны быть созданы доверительные отношения, чтобы ребенок, попав в угрожающую ситуацию, мог рассказать об этом своим родителям и знать, что они его поддержат. Если родители понимают, что уже произошло преступление, необходимо обратиться в полицию или киберполицию. Желательно также сделать копию переписки из группы или с самим преступником, так как ее можно стереть или уничтожить.

Детский психолог Лариса Чернокрылюк отметила, что для того, чтобы осторожно вывести ребенка из сложного и травматического опыта, рядом должен быть устойчивый взрослый, которому доверяет ребенок.

И ему необходимо будет последовательно провести ребенка через три этапа: