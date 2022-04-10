Об этом в эфире 24 канала рассказал Азад Сафаров, журналист, волонтер и соучредитель фонда Голоса детей. Он также отметил, что ранее фонд занимался детьми из Донбасса, сегодня же – проблемы есть у деток со всей Украины.

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"Сейчас мы стараемся оказать всем первую психологическую помощь, ведь дети пережили страшное. Мы помогаем всем пострадавшим детям говорить о том, что их беспокоит: через арттерапию, через индивидуальную сессию с психологом", – говорит волонтер.

То, что они рассказывают, больно слышать. Многие из них эвакуировались, оставив родителей в зонах боевых действий. Многие дети чувствуют вину, из-за того, что оставили родителей, а сами спаслись,

– отмечает Сафаров.

По словам журналиста, это ощущение бессилия и злости очень вредит детям – они режут себе руки, калечат себя, и именно потому, что эту злость и агрессию некуда выплеснуть.

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