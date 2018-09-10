ЕС отреагировал на заявление боевиков о "выборах" на Донбассе

Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что запланированные 11 ноября оккупантами в ОРДЛО "выборы" не должны произойти, ведь нарушают условия Минских договоренностей.

Об этом в понедельник, 10 сентября, Хьюг Мингарелли заявил во время брифинга.

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По его словам, позиция федерального правительства по Украине понятна и она не изменилась после объявления о выборах. Она заключается в том, что границы в Европе не должны меняться насильственным способом.

Мы придерживаемся принципа уважения политического и территориального суверенитета Украины. Евросоюз остается верным своей поддержке Минских договоренностей. Так называемые "выборы", которые были объявлены и назначены на 11 ноября, они абсолютно не соответствуют Минским договоренностям. По нашему мнению, эти так называемые "выборы" не должны проводиться,

– отметил глава представительства ЕС в Украине.

Он также подчеркнул, что ЕС важно, чтобы в Украине выборы проходили по новому законодательству.

"Мы всегда говорили, что для того, чтобы это произошло, украинской стороне нужно завершить принятие нового Избирательного кодекса и назначить членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Мы надеемся, что этого можно было бы достичь за следующие несколько месяцев", – сообщил Мингарелли.