"Выборы" на оккупированном Донбассе: у Путина сделали первое заявление

Российская Федерация не имеет никакого отношения к подготовке возможных "выборов" нового главаря пророссийских боевиков на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

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24 Канал сообщал, что на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины осенью планируют провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков в связи с убийством Александра Захарченко.

Эту информацию нужно все же в "ЛНР" и "ДНР" подтверждать. Эти решения не принимаются в Москве, тем более, после тех событий, что произошли, я имею в виду террористический акт хорошо известен (ликвидация 31 августа главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, – 24 Канал)", – заявил Песков.

Также, представитель Кремля отметил, что информацию о сроках проведения "выборов" и кандидатов нужно узнавать у представителей оккупированных регионов.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

Новым председателем псевформирования временно стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.