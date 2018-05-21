Facebook тестирует новый сервис работы с лидерами мнений
В одном интерфейсе маркетологи смогут отслеживать статистику лидеров мнений и сортировать их по характеристикам аудитории.
Об этом пишет ТесһСгипсһ.
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Уже совсем скоро маркетологи, отвечающие за развитие брендов, смогут удобно находить нужных лидеров мнений и работать с ними.
К примеру, целевой аудиторией конкретного бренда являются женщины с высшим образованием и конкретными интересами в бизнесе. Используя новый сервис от Facebook бренд сможет найти именно тех лидеров мнений, у которых преобладает нужная аудитория.
Сейчас в тестовом режиме доступна возможность отфильтровать лидеров мнений или же нужную аудиторию по демографическим опциям и другим многочисленным характеристикам, такими как:
- Пол
- Интересы
- История учебы
- Жизненные принципы
- Статус отношений
- Страна проживания
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Пока сервис работает в тестовом режиме только для Facebook, но если он будет пользоваться популярностью, то его могут реализовать для социальной сети Instagram.