Конституционный суд Украины неожиданно возобновил дело о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов физических лиц и продолжит рассматривать егго 8 июля. Что это означает и какие последствия будет иметь для украинцев.

Почему это дело может привести к ревизии банкопада 2014-2016 годов и почему ее называют угрозой национальной безопасности – разбирался 24 канал.

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Почему Фондом гарантирования вкладов вдруг заинтересовался Конституционный суд?

На самом деле это случилось не внезапно. Это дело слушается в Конституционном суде еще с 2016 года.

Как напомнил 24 каналу кандидат экономических наук Александр Хмелевский, представление поступило от Верховного суда Украины.

"В судах Украины еще с 2015 рассматриваются дела вкладчиков и владельцев обанкротившихся банков, которые потеряли свои средства. На данный момент вынесения решения по этим делам до объявления решения Конституционного суда приостановлено", — сказал он.

КСУ рассматривает два положения закона о системе гарантирования вкладов, который был принят в 2012 году. В частности, передача функции ликвидации банков от Нацбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и вопрос очередности и порядку удовлетворения требований к банку.

Что об этом говорят в Фонде гарантирования вкладов?

Что это – угроза финансовой безопасности страны. КСУ может признать существование Фонда гарантирования вкладов физлиц неконституционным и перечеркнуть всю проведенную за пять лет Фондом работу.

Фонд даже попросил Владимира Зеленского созвать по этому вопросу Совет национальной безопасности и обороны Украины, поскольку возникла финансовая угроза государству.

Глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что в случае признания закона неконституционным, появится прецедент, который:

сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворения требований вкладчиков и иных кредиторов таких банков;

отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лицам по возмещению ущербабанку и его кредиторам;

сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

Кроме этого, по ее словам, после этого встанет вопрос легитимности принятых Фондом решений со дня принятия закона, в том числе по АО КБ "Приватбанк".

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При этом, как пояснил 24 каналу член правления Ассоциации юристов Украины, старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий, в основном опасения директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут в письме адресованному Президенту Украины являются обоснованными. Однако сам факт рассмотрения Конституционным Судом Украины представления о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" не является столь угрожающим.

Может ли КСУ признать закон о Фонде гарантирования вкладов неконституционным?

Вполне. В его практике уже были подобные решения, когда суд занимал позицию о необходимости неукоснительного соблюдения Верховной Радой и Президентом Украины конституционных полномочий во время создания и формирования органов государственной власти. В частности, речь идет о решении Конституционного суда в деле о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По словам Хорунжего, к закону есть вопросы в части статуса Фонда. "Значительная часть функций и полномочий которого действительно может быть расценена как властные и управленческие, что будет означать, что ФГВФЛ является органом государственной власти. В таком случае, учитывая, что ФГВФЛ не является конституционным органом, его полномочия могут осуществляться или Национальным банком Украины, или соответствующим государственным органом, который входит состав правительства", – сказал он.

Кроме этого, в юридическом сообществе в последнее время нередко можно услышать точку зрения о том, что процедуры банкротства банков следует вообще передать в судебную плоскость.

"В связи с этим, шанс того, что Судом может быть принято решение о признании положений Закона О ФГВФЛ неконституционными существует и является больше математической погрешности", – пояснил юрист.

Какие последствия может иметь решение суда?

Все зависит от того, какое именно решение примет суд. Вариантов, по прогнозам Хорунжего немало. От абсолютно нейтральных до хаоса и паники на рынке.

Как отметил юрист, в случае признания судом отдельных положений Закона о ФГВФЛ неконституционными, они не потеряют законную силу задним числом. Следовательно, говорить о том, что "банкопад 2014-2018 годов отменяется" не стоит.

О какои банкопаде идет речь? После Революции Достоинства новое руководство Национального банка Украины провело очищение банковской системы. Под этот процесс попали банки большинства украинских олигархов. К началу 2017 года временная администрация была введена в более чем 80 банков, которые не смогли провести докапитализацию, оказались неплатежеспособными, или же были активными участниками неформальной экономики.



По данным Фонда гарантирования вкладов, от 2014 года под его "опеку" передали 81 неплатежеспособный банк: по 33 банка в 2014-2015 годах и 15 - в 2016-ом. Если учесть, что на начало 2014 года в Украине было 178 банков, то выход с рынка более 80 кредитных учреждений – это очень много.



В результате банкопада, Фонд гарантирования стал участником примерно 15 000 судебных процессов, связанных с банками-банкротами.

Но. Если Фонд признают неконституционным, это может считаться исключительным обстоятельством. Которое является поводом для пересмотра всех судебных разбирательств, где участвует неконституционная структура. Это может означать сотни, сотни и сотни новых судов. Потому что разбирательств и судебных решений было вынесено немало.

Они касаются как законности банкротства банков, так и дел по которым с владельцев банка взимаются средства за доведение банка до банкротства, споров о возврате имущества банкам или вкладчикам или заемщикам, и тому подобное. Цена таких исков – миллиарды гривен,

– подчеркнул Хорунжий.

Отдельно отметим: в таком случае, решения, которые выносились по Привату, могут быть пересмотрены судом в порядке такого исключительного производства.

Юрист также отметил, что Конституционный Суд в своих решениях начал использовать отлагательное условие признания неконституционными (а следовательно – недействительными) законов, в частности, когда закон, положения которого признаются неконституционными, применялся в течение длительного времени. Цель – приведение закона в соответствие с требованиями Конституции.

Если в этот раз суд также использует отлагательное условие, то у парламента будет время привести закон о Фонде гарантирования вкладов физлиц в соответствие к Конституции и решению суда.

Допустим, суд укажет, что ФГВФЛ не может осуществлять отдельные полномочия, поскольку Фонд не является органом государственной власти. Следовательно, такие функции могут выполняться НБУ или органом исполнительной власти. Если суд использует отлагательное условие, парламент будет иметь возможность в течение этого времени внести соответствующие изменения в закон о ФГВФЛ и исправить возможную ошибку,

– пояснил юрист.

Внесение изменений осложнит или сделает невозможным пересмотр вынесенных в процедуры банкротства банков судебных решений в порядке исключительного производства. Соответствующее законодательное полномочие, которым руководствовался ФГВФЛ не ставится судом под сомнение, спорным является лишь субъект, который принимал соответствующее решение. А поскольку на момент принятия соответствующего решения, ФГВФЛ имел соответствующие права, поэтому решение не противоречит законодательству.

Почему это дело важно?

Потому что худший сценарий существует и остается актуальным. При чем, если события будут разворачиваться по этому сценарию – плохо будет всем.

Если Конституционный суд признает закон неконституционным без отлагательного условия и Верховная Рада не будет иметь возможности привести законодательство в соответствие с Конституцией, плохо будет всем. И рынку, и вкладчикам, и судебной системе.

Тогда действительно, рынок ждет хаос. Уничтожается вся система гарантирования вкладов физических лиц. Соответственно, замораживаются процедуры ликвидации банков, возмещение средств, возможное привлечение к ответственности бывших владельцев обанкротившихся финучреждений. Кроме этого, сами банки-банкроты останутся, по сути, вне закона, поскольку полномочия в ФГВФЛ – отсутствуют, функционировать как банки они тоже не смогут, поскольку они уже фактически не являются банками и не имеют соответствующих лицензий,

– пояснил Хорунжий.

При этом, по его словам, чем дольше КСУ будет рассматривать это дело (а это уже на сегодня более 4 лет), тем больше проблем будет возникать в правоприменении.

Впрочем, согласно сообщению на сайте КСУ, суд перешел в закрытый режим заседаний и больше не принимает позиции сторон. А это, как пояснили 24 каналу опрошенные юристы, означает, что вынесение решения становится все ближе.