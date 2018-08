Где будут учиться дочери Порошенко: жена президента назвала страну

Дочери-двойняшки президента Петра Порошенко Александра и Евгения вступили в лондонские учебные заведения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на жену президента Марину Порошенко.

"Дочки вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих основаниях – без привилегий, что они дети президента Украины ", – рассказала первая леди в комментарии агентству.



По ее словам, 18-летние Александра и Евгения Порошенко успешно сдали все вступительные экзамены и получили высокие результаты.



Марина Порошенко добавила, что Александра и Евгения после получения дипломов собираются вернуться в Украину и "работать на благо украинского народа".

Напомним, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сын президента Украины Алексей Порошенко получил в подарок от своего отца Петра Порошенко часть прав собственности на жилой дом с хозяйственными постройками площадью 1,3 тысячи квадратных метров в пгт Козин Киевской области.