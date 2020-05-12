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Гибель за границей: на родину вернули тело украинки, которую нашли в порту Роттердама

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Тело украинки, которую нашли мертвой в Роттердаме, доставили в Киев
Тіло українки доправили додому літаком / Укрінформ

Найденную мертвой в воде в порту Роттердама украинку доставили в Киев эвакуационным рейсом. Самолет из Нидерландов прибыл 12 мая.

Этим же спецрейсом домой вернулись и члены экипажей круизных лайнеров. Об этом сообщает Укринформ.

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Спецрейсом, которым в Украине вылетели 177 украинских моряков, было отправлено и тело погибшей 39-летней украинки,
– рассказал украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Кроме украинцев, на борту находились 2 граждан России и 28 граждан Румынии и Молдовы.

regal princess
Круизное судно, на котором работала погибшая украинка / Фото "Главком"

Что известно о гибели украинки в Нидерландах

  • Тело 39-летней женщины обнаружили 10 мая в воде в порту Роттердама.
  • По версии полиции, украинка совершила самоубийство.
  • Погибшая была членом экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess.
  • Regal Princess ходит под флагом Бермудских островов. Судно построено в Италии и осуществляет различные круизные путешествия по Европе
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины авиация Жертвы Эвакуация украинцев Самоубийство Нидерланды
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