Гибель за границей: на родину вернули тело украинки, которую нашли в порту Роттердама
Найденную мертвой в воде в порту Роттердама украинку доставили в Киев эвакуационным рейсом. Самолет из Нидерландов прибыл 12 мая.
Этим же спецрейсом домой вернулись и члены экипажей круизных лайнеров. Об этом сообщает Укринформ.
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Спецрейсом, которым в Украине вылетели 177 украинских моряков, было отправлено и тело погибшей 39-летней украинки,
– рассказал украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.
Кроме украинцев, на борту находились 2 граждан России и 28 граждан Румынии и Молдовы.
Круизное судно, на котором работала погибшая украинка / Фото "Главком"
Что известно о гибели украинки в Нидерландах
- Тело 39-летней женщины обнаружили 10 мая в воде в порту Роттердама.
- По версии полиции, украинка совершила самоубийство.
- Погибшая была членом экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess.
- Regal Princess ходит под флагом Бермудских островов. Судно построено в Италии и осуществляет различные круизные путешествия по Европе