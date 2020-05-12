Загибель за кордоном: на Батьківщину повернули тіло українки, яку знайшли у порту Роттердама
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Знайдену мертвою у воді в порту Роттердама українку доправили до Києва евакуаційним рейсом. Літак із Нідерландів прибув 12 травня.
Цим же спецрейсом додому повернулись і члени екіпажів круїзних лайнерів. Про це повідомляє Укрінформ.
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Спецрейсом, яким в Україну вилетіли 177 українських моряків, було відправлено й тіло загиблої 39-річної українки,
– розповів український консул у Нідерландах Юрій Карпук.
Крім українців, на борту перебували 2 громадян Росії і 28 громадян Румунії та Молдови.
Круїзне судно, на якому працювала загибла українка / Фото "Главком"
Що відомо про загибель українки в Нідерландах
- Тіло 39-річної жінки виявили 10 травня у воді в порту Роттердама.
- За версією поліцію, українка вчинила самогубство.
- Загибла була членом екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess.
- Regal Princess ходить під прапором Бермудських островів. Судно збудоване в Італії і здійснює різноманітні круїзні подорожі Європою
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