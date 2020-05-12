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Загибель за кордоном: на Батьківщину повернули тіло українки, яку знайшли у порту Роттердама

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Тіло українки, яку знайшли мертвою у Ротердамі, доставили до Києва
Тіло українки доправили додому літаком / Укрінформ

Знайдену мертвою у воді в порту Роттердама українку доправили до Києва евакуаційним рейсом. Літак із Нідерландів прибув 12 травня.

Цим же спецрейсом додому повернулись і члени екіпажів круїзних лайнерів. Про це повідомляє Укрінформ.

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Спецрейсом, яким в Україну вилетіли 177 українських моряків, було відправлено й тіло загиблої 39-річної українки,
– розповів український консул у Нідерландах Юрій Карпук.

Крім українців, на борту перебували 2 громадян Росії і 28 громадян Румунії та Молдови.

regal princess
Круїзне судно, на якому працювала загибла українка / Фото "Главком"

Що відомо про загибель українки в Нідерландах

  • Тіло 39-річної жінки виявили 10 травня у воді в порту Роттердама.
  • За версією поліцію, українка вчинила самогубство.
  • Загибла була членом екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess.
  • Regal Princess ходить під прапором Бермудських островів. Судно збудоване в Італії і здійснює різноманітні круїзні подорожі Європою
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України авіація Жертви Евакуація українців Самогубство Нідерланди
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