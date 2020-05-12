Загибель за кордоном: на Батьківщину повернули тіло українки, яку знайшли у порту Роттердама

Знайдену мертвою у воді в порту Роттердама українку доправили до Києва евакуаційним рейсом. Літак із Нідерландів прибув 12 травня.

Цим же спецрейсом додому повернулись і члени екіпажів круїзних лайнерів. Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також Кохана зрадила прямо на станції, – друзі полярника Омеляновича про його самогубство

Спецрейсом, яким в Україну вилетіли 177 українських моряків, було відправлено й тіло загиблої 39-річної українки,

– розповів український консул у Нідерландах Юрій Карпук.

Крім українців, на борту перебували 2 громадян Росії і 28 громадян Румунії та Молдови.



Круїзне судно, на якому працювала загибла українка / Фото "Главком"

Що відомо про загибель українки в Нідерландах