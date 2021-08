Минский шантаж

Давление Лукашенко на Евросоюз усиливается - сотни мигрантов ежедневно нелегально пересекают границу Беларуси и Литвы. Тактику шантажа белорусский диктатор выбрал после наложения секторальных санкций на Минск Брюсселем из-за принудительной посадки самолета и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича конце мая. Санкции касаются ограничений на торговлю оружием и нефтепродуктами.

Подробнее о задержании Протасевича Из-за "минирования": в Минске посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA Протасевича

Число нелегалов постоянно растет и сейчас составляет более 4 тысяч человек за этот год – что в разы превышает показатели за предыдущие годы вместе взятые. Большинство нелегалов родом из стран Ближнего Востока и Африки.



Инфографика 24 канала о нелегалах в Литве

Чрезвычайные полномочия

В ночь с 10 на 11 августа произошли столкновения вблизи литовского парламента. Тогда 5 тысяч протестующих собрались с требованиями против новых карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. В результате 18 офицеров полиции получили ранения, а 26 человек были задержаны.

Протесты прошли как раз после того, как Сейм Литвы ввел чрезвычайное положение в стране до 10 ноября. Также Сейм утвердил программу строительства стены на границе на период до 2022 года.



Задержание протестующих под литовским парламентом / Фото LRT

10 августа литовское правительство внесло представление президенту Гитанасу Науседе по расширению полномочий военным подразделениям. Военные будут проверять пассажиров, багажи ​​и машины с использованием специального оборудования.

И 14 августа такое решение утвердил литовский президент. Чрезвычайные полномочия будут в литовской армии сроком на 3 месяца с правом последующего продления.

Что изменилось для литовской армии Из-за наплыва мигрантов: военным в Литве расширили полномочия в приграничных районах

Стена от нелегалов

В аспекте безопасности Литва усиливает пограничный контроль. В начале июля премьер-министр страны Ингрида Симония заявила о строительстве стены на границе с Беларусью. Это будет 4-метровый забор с колючей проволокой по всей плоскости границы - 680 километров. Над этим будет работать государственная компания Epso-G, а стоить это все будет по предварительным оценкам 152 миллиона евро.



Литовский пограничник / Фото Getty Images

Для уменьшения нелегалов на своей территории, Литва начала переговоры со странами Ближнего Востока - откуда и прибывают мигранты, в частности с Ираком. В конце концов, Багдад 7 августа принял решение о прекращении авиарейсов в Минск. По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса, только работая вместе можно уничтожить сети контрабанды людей в Евросоюз.

I welcome the decision of Iraqi government to suspend all flights to Minsk. Only working together we may dismantle networks of smuggling people to the EU. I do expect other airlines to suspend the flights to #Belarus — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) August 7, 2021

В конце июля было направлено дополнительно 60 офицеров пограничной службы ЕС Frontex в Литву. Эти действия имеют целью усилить контроль над потоком нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

В недавнем отчете Frontex было подтверждено существенное уменьшение нелегалов в Литву. Хотя в начале 2021 года было зафиксировано гораздо меньшее количество – в январе 22 человека, а в феврале 14.

После визита в начале месяца Еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханнсон к литовской границе, 11 августа Европейская Комиссия приняла решение выделить 36,7 миллионов евро Литве для содержания мигрантов.

Смотрите сюжет о нелегалах из Беларуси в Литву:

Во время международного форума о новых формах гибридной агрессии в отношении Литвы, который состоялся на прошлой неделе, в Укринформе выступил командир роты в Литовском стрелковом союзе Рамунас Шерпатаускас. Шерпатаускас заверил, что пока пограничники держат ситуацию под контролем, а дополнительная помощь не нужна. Также военный отметил, что было принято решение об остановке и возвращении нелегалов в Беларусь.

В свою очередь депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис во время форума заявил, что политическое давление на Литву продолжается и из-за поддержки Тайваня. Напомним, что в сентябре в Литве появится официальное представительство острова Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Зингерис подчеркнул, что в условиях гибридной войны необходимо балансировать между правами человека и ответом белорусскому режиму.

Угроза для всей Европы

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис считает, что основной проблемой сейчас является как раз режим Лукашенко, а не мигранты, которых использует Минск ради своих политических целей.

Сейчас необходимо работать над тем, чтобы в Беларуси могли произойти действительно свободные и демократические выборы, а также возобновление работы Минска в международных организациях. Текущие вызовы касаются не только Литвы, но всей Европы.

Из-за этого, по мнению Юркониса, Литва имеет все возможности выйти из этой ситуации более сильной и подготовленной. А в отношении нелегальных мигрантов исследователь дает следующую мысль.

Придерживаясь международных конвенций надо использовать индивидуальный подход к каждому мигранту. Некоторые реально убегают от преследования, и они имеют право обратиться о предоставлении политического убежища, но есть люди, которые стремятся попасть в Литву исключительно по экономическим соображениям,

- резюмирует литовский политолог.



Литовский политолог Витис Юрконис / Фото UDF.BY

Как видим, вопрос мигрантов имеет политическую, безопасностную и экономическую составляющую. Сейчас в лагеря, где находятся нелегалы, направлены сотрудники миграционной службы, которые должны информировать мигрантов о возможности получения убежища, а также возвращения домой.

Последнее меньшей степени касается тех, кто хочет мигрировать из Беларуси в Литву по политическим причинам. Еще год назад, как только начались протесты в Беларуси против фальсификации президентских выборов, Вильнюс оказывал всестороннюю поддержку белорусским оппозиционерам, в частности Светлане Тихановской. Именно в Литве ее штаб в начале июля получил дипломатический статус.



Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис / Фото Twitter Lithuania MFA

Руководитель группы по изучению гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Александра Цехановская считает, что авторитарный режим Лукашенко выбрал нелегальную миграцию для дестабилизации соседних стран. По ее мнению, поскольку Литва имеет небольшое население, то и отсутствует фактически опыт борьбы с подобными вызовами государственной безопасности. Для Украины текущая ситуация на белорусско-литовской границе тоже несет соответствующие угрозы безопасности - в том числе и из-за пандемии коронавируса.

Украина фактически была определена режимом Лукашенко как одна из вражеских стран и официальные белорусские источники регулярно называли ее среди внешних сил, которые якобы ответственны за организацию протестов. При таких условиях вполне можно ожидать, что режим выберет для Киева те же способы шантажа, что и в отношении Брюсселя и непосредственно Вильнюса - нелегальная миграция, отказ предотвращать наркотрафик,

- считает аналитик.



Александра Цехановская / Фото Украинский кризисный медиацентр

Украинская помощь

Напомним, что изначально Украина выразила поддержку Литве в противодействии нелегалам из Беларуси, за действиями которой фактически стоит Кремль. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба конце июля заявил, что Киев предоставит Вильнюсу колючую проволоку для усиления пограничного контроля.

We chatted with @GLandsbergis this weekend about the unprecedented migration crisis Lithuania faces because of Oleksandr Lukashenko. Today we decided to provide Lithuania with barbed wire to help strengthen its border. Our friend and Lublin Triangle ally can always count on us. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 28, 2021

А уже 12 августа первый украинский гуманитарный груз (38 тонн) прибыл в Литву. Среди помощи была и обещанная колючая проволока. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Following President @ZelenskyyUa’s decision, the first part of Ukraine’s aid arrived to Lithuania. Ukraine and Lithuania will always have each other’s back when it comes to defending the state border. To this end, we have one barbed wire for two of our nations today @GLandsbergis pic.twitter.com/oFkyPgpZIX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2021

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Стороны обсудили также и ситуацию на литовско-белорусской границе. Науседа отметил относительную стабилизацию ситуации с нелегальными мигрантами.

Как доставляли украинскую помощь Литве Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью: видео

Будем надеяться, что совместными усилиями Европейский Союз сможет повлиять на диктаторский режим Лукашенко, а затем и на кремлевских кукловодов, которые объявили войну цивилизованному миру, в эпицентре которой находится сейчас, к сожалению, и Украина.