Полтавского террориста Романа Скрипника ликвидировали. В поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. Украина изменила правила въезда для иностранцев. Российские военные устроили учебные стрельбы у берегов Крыма. Такими были главные новости субботы, 1 августа.

Важнейшие новости Украины и мира на сегодня:

Ликвидация полтавского террориста

После девяти дней поисков правоохранители таки нашли террориста из Полтавы Романа Скрипника. 1 августа его ликвидировал снайпер.

Подробно Террориста из Полтавы Романа Скрипника нашли и ликвидировали

По информации полиции, патрульные увидели мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого злоумышленника, и пытались его задержать. Однако во время этого террорист снова взял в заложники милиционера и угрожал взорвать гранату. Снайпер КОРДа выстрелил в Скрипника, уже через несколько секунд разорвалась граната. Милиционер успел отпрыгнуть.

У снайпера не было выбора, – МВД

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в фейсбуке написал, что у снайпера не было другого выбора.

Боевая граната фактически была приведена в действие, и в тот момент наш снайпер сделал точный выстрел. У заложника было всего три секунды до взрыва. И наш сотрудник успел ими воспользоваться. Граната взорвалась, но, слава Богу, полицейский остался невредимым,

– пояснил Шкиряк.

Глава МВД Арсен Аваков обнародовал видео с места проведения операции.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Обратите внимание! Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых во время задержания погиб полтавский террорист.

Задержание Полтавского террориста: главное

23 июля в Полтаве Роман Скрипник во время задержания достал гранату и угрожал ее взорвать. Тогда в заложники он взял полковника полиции.

В течение дня правоохранители вели переговоры со Скрипником, который не хотел идти в тюрьму. Через несколько часов террорист отпустил заложника и скрылся в лесу.

Сотни силовиков с авиацией бесполезно 9 дней искали Скрипника в лесах и полях Полтавщины.

Роман Скрипник был несколько раз осужден за мелкие кражи и хранение наркотиков. Недолго участвовал в АТО. Имел жену и сына.

Ужасный случай в поезде Маруполь – Львов

Ночью 1 августа почти голый мужчина начал приставать к одной из пассажирок поезда Маруполь – Киев и сильно ее избил. После этого злоумышленник еще пытался ее изнасиловать. Не остановило изверга и то, что в купе находился несовершеннолетний сын его жертвы.

О вопиющем случае потерпевшая сообщила в своем фейсбуке.

Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына,

– отметила женщина.

Изверга не остановило то, что в купе был сын его жертвы

Чтобы отвести угрозу от сына, женщина предложила пойти в купе нападающего. Там он снова начал к ней цепляться. Спас от изнасилования потерпевшую крик собственного ребенка, она пошла его успокоить вместе с мужчиной. Анастасия и ее сын вырвались и босиком побежали к проводнице. Та не смогла понять, что произошло, потому что спала.

Подробности преступления Мужчина в трусах напал на женщину с ребенком и хотел изнасиловать в поезде Мариуполь – Киев

Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не среагировал.... Мы нашли защиту у проводницы этого вагона,

– рассказала Анастасия.

Начальник поезда дал распоряжение, чтобы неизвестного охраняли и не позволили ему убежать. Ведь тот угрожал нажать стоп-кран, выбить окно. В 7:11 утра поезд прибыл в Киев. На станции злоумышленника задержала полиция.

Что говорят в Укрзализныце и МВД

В пресс-службе Укрзализныци подтвердили факт инцидента. В отношении злоумышленника, то его передали правоохранителям. А те мужчину задержали. Бригада поезда, со своей стороны, дала все показания.

Мужчине объявили подозрение по двум статьям:

нанесение телесных повреждений средней тяжести,

попытка изнасилования.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке, Соломенский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения – два месяца содержания под стражей без права внесения залога.

Что известно о нападающем? Это – уроженец Запорожья Виталий Рудзько.

Родился человек в 1975 году и был трижды судимым:

– 1996 год – за угон автомобиля,

– 1999 год – за хулиганство,

– 2008 год – за кражу.

Важно Как Украина будет менять перечень стран "зеленой" и "красной" зоны: объяснение Минздрава

Новые правила для въезда в Украину

В Украине изменили правила въезда в страну для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

С 1 августа меняются правила пересечения границы для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за рубежа,

– отметил Ляшко.

Каковы новые правила

люди, которые приезжают из страны "зеленой" зоны , должны иметь полис медицинского страхования, самоизоляция и тесты не нужны;

, должны иметь полис медицинского страхования, самоизоляция и тесты не нужны; путешественники из стран "красной" зоны обязаны иметь полис медицинского страхования, а также должны либо пойти на 14 дней на изоляцию, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами "свежего" тестирования.

Напомним, в Украине также изменили критерии, по которым определяют, к какой из зон относится страна.

Как происходит разделение стран на зоны

Ранее правительство установило за основу показатель в 55 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Если в стране превышение этого уровня, она попадает в "красную" зону.

населения. Если в стране превышение этого уровня, она попадает в "красную" зону. Последнее обновление перечня стран "красной" и "зеленой" зон состоялось 27 июля.

Согласно данным Минздрава, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Поэтому Украина попадает в "красную" зону.

Перечень с странами будет обновляться один раз в неделю.

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Стрельбы россиян вблизи оккупированного Крыма

Российские военные провели артиллерийские стрельбы в рамках "боевой подготовки". Произошло это 1 августа у берегов Крыма. Стрельба выполнялась по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук".

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По информации пресс-службы Министерства обороны России, провел стрельбы в анексованому Крыму экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен".

Российские военные применили артиллерийскую установку А-190. В ведомстве РФ заявили, что обучение провели согласно плану мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Обратите внимание! В сентябре Россия проведет военные учения "Кавказ 2020". Опасность заключается в том, что именно во время учений в Черноморском регионе будет высокая концентрация военных сил России.