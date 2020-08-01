Главные новости 1 августа: ликвидация полтавского террориста, нападение на женщину в поезде
Полтавского террориста Романа Скрипника ликвидировали. В поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. Украина изменила правила въезда для иностранцев. Российские военные устроили учебные стрельбы у берегов Крыма. Такими были главные новости субботы, 1 августа.
Важнейшие новости Украины и мира на сегодня:
Ликвидация полтавского террориста
После девяти дней поисков правоохранители таки нашли террориста из Полтавы Романа Скрипника. 1 августа его ликвидировал снайпер.
Подробно Террориста из Полтавы Романа Скрипника нашли и ликвидировали
По информации полиции, патрульные увидели мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого злоумышленника, и пытались его задержать. Однако во время этого террорист снова взял в заложники милиционера и угрожал взорвать гранату. Снайпер КОРДа выстрелил в Скрипника, уже через несколько секунд разорвалась граната. Милиционер успел отпрыгнуть.
У снайпера не было выбора, – МВД
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в фейсбуке написал, что у снайпера не было другого выбора.
Боевая граната фактически была приведена в действие, и в тот момент наш снайпер сделал точный выстрел. У заложника было всего три секунды до взрыва. И наш сотрудник успел ими воспользоваться. Граната взорвалась, но, слава Богу, полицейский остался невредимым,
– пояснил Шкиряк.
Глава МВД Арсен Аваков обнародовал видео с места проведения операции.
Задержание Полтавского террориста: главное
- 23 июля в Полтаве Роман Скрипник во время задержания достал гранату и угрожал ее взорвать. Тогда в заложники он взял полковника полиции.
- В течение дня правоохранители вели переговоры со Скрипником, который не хотел идти в тюрьму. Через несколько часов террорист отпустил заложника и скрылся в лесу.
- Сотни силовиков с авиацией бесполезно 9 дней искали Скрипника в лесах и полях Полтавщины.
- Роман Скрипник был несколько раз осужден за мелкие кражи и хранение наркотиков. Недолго участвовал в АТО. Имел жену и сына.
Ужасный случай в поезде Маруполь – Львов
Ночью 1 августа почти голый мужчина начал приставать к одной из пассажирок поезда Маруполь – Киев и сильно ее избил. После этого злоумышленник еще пытался ее изнасиловать. Не остановило изверга и то, что в купе находился несовершеннолетний сын его жертвы.
О вопиющем случае потерпевшая сообщила в своем фейсбуке.
Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына,
– отметила женщина.
Изверга не остановило то, что в купе был сын его жертвы
Чтобы отвести угрозу от сына, женщина предложила пойти в купе нападающего. Там он снова начал к ней цепляться. Спас от изнасилования потерпевшую крик собственного ребенка, она пошла его успокоить вместе с мужчиной. Анастасия и ее сын вырвались и босиком побежали к проводнице. Та не смогла понять, что произошло, потому что спала.
Подробности преступления Мужчина в трусах напал на женщину с ребенком и хотел изнасиловать в поезде Мариуполь – Киев
Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не среагировал.... Мы нашли защиту у проводницы этого вагона,
– рассказала Анастасия.
Начальник поезда дал распоряжение, чтобы неизвестного охраняли и не позволили ему убежать. Ведь тот угрожал нажать стоп-кран, выбить окно. В 7:11 утра поезд прибыл в Киев. На станции злоумышленника задержала полиция.
Что говорят в Укрзализныце и МВД
В пресс-службе Укрзализныци подтвердили факт инцидента. В отношении злоумышленника, то его передали правоохранителям. А те мужчину задержали. Бригада поезда, со своей стороны, дала все показания.
Мужчине объявили подозрение по двум статьям:
- нанесение телесных повреждений средней тяжести,
- попытка изнасилования.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке, Соломенский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения – два месяца содержания под стражей без права внесения залога.
Что известно о нападающем?
Это – уроженец Запорожья Виталий Рудзько.
Родился человек в 1975 году и был трижды судимым:
– 1996 год – за угон автомобиля,
– 1999 год – за хулиганство,
– 2008 год – за кражу.
Важно Как Украина будет менять перечень стран "зеленой" и "красной" зоны: объяснение Минздрава
Новые правила для въезда в Украину
В Украине изменили правила въезда в страну для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
С 1 августа меняются правила пересечения границы для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за рубежа,
– отметил Ляшко.
Каковы новые правила
- люди, которые приезжают из страны "зеленой" зоны, должны иметь полис медицинского страхования, самоизоляция и тесты не нужны;
- путешественники из стран "красной" зоны обязаны иметь полис медицинского страхования, а также должны либо пойти на 14 дней на изоляцию, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами "свежего" тестирования.
Напомним, в Украине также изменили критерии, по которым определяют, к какой из зон относится страна.
Как происходит разделение стран на зоны
- Ранее правительство установило за основу показатель в 55 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Если в стране превышение этого уровня, она попадает в "красную" зону.
- Последнее обновление перечня стран "красной" и "зеленой" зон состоялось 27 июля.
- Согласно данным Минздрава, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Поэтому Украина попадает в "красную" зону.
- Перечень с странами будет обновляться один раз в неделю.
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Стрельбы россиян вблизи оккупированного Крыма
Российские военные провели артиллерийские стрельбы в рамках "боевой подготовки". Произошло это 1 августа у берегов Крыма. Стрельба выполнялась по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук".
Это важно Вероятность военных действий России на Черном море – 70 – 80%, – эксперты
По информации пресс-службы Министерства обороны России, провел стрельбы в анексованому Крыму экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен".
Российские военные применили артиллерийскую установку А-190. В ведомстве РФ заявили, что обучение провели согласно плану мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.