Полтавського терориста Романа Скрипника ліквідували. У потязі Маріуполь – Київ чоловік жорстоко побив жінку та намагався її зґвалтувати. Україна змінила правила в'їзду для іноземців. Російські військові влаштували навчальні стрільби біля узбережжя Криму. Такими були головні новини суботи, 1 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Ліквідація полтавського терориста

Після дев'яти днів пошуків правоохоронці таки знайшли терориста з Полтави Романа Скрипника. 1 серпня його ліквідував снайпер.

Детально Терориста з Полтави Романа Скрипника знайшли та ліквідували

За інформацією поліції, патрульні побачили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного зловмисника, і намагалися його затримати. Однак під час цього терорист знов взяв у заручники правоохоронця та грозив підірвати гранату. Снайпер КОРДу вистрелив у Скрипника, вже через кілька секунд розірвалась граната. Правоохоронець встиг відстрибнути.

У снайпера не було вибору, – МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у фейсбуці написав, що у снайпера не було іншого вибору.

Бойова граната фактично була приведена в дію, і тієї миті наш снайпер зробив точний постріл. У заручника було лише три секунди до вибуху. І наш співробітник встиг ними скористатися. Граната вибухнула, але, слава Богу, поліцейський залишився неушкодженим,

– пояснив Шкіряк.

Очільник МВС Арсен Аваков оприлюднив відео з місця проведення операції.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Зверніть увагу! Слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, від яких під час затримання загинув полтавський терорист.

Затримання полтавського терориста: головне

23 липня у Полтаві Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. Тоді у заручники він взяв полковника поліції.

Впродовж дня правоохоронці вели перемовини зі Скрипником, який хотів не йти до в'язниці. Через декілька годин терорист відпустив заручника та втік у ліс.

Сотні силовиків з авіацією марно 9 днів шукали Скрипника в лісах та полях Полтавщини.

Роман Скрипник був кілька разів засуджений за дрібні крадіжки та зберігання наркотиків. Недовго брав участь в АТО. Мав дружину та сина.

Жахливий випадок у потязі Маріуполь – Львів

Вночі 1 серпня майже голий чоловік почав чіплятися до однієї з пасажирок потяга Маріуполь – Київ і сильно її побив. Опісля цього зловмисник ще намагався її зґвалтувати. Не спинило нелюда те, що в купе перебував неповнолітній син його жертви.

Про жахливий випадок потерпіла повідомила у своєму фейсбуці.

Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати та просити "Не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів вдарити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, аби він не бив сина,

– зазначила жінка.

Нелюда не спинило те, що в купе був син його жертви

Аби відвести загрозу від сина, жінка запропонувала піти у купе нападника. Там він знову почав до неї чіплятись. Врятував від зґвалтування потерпілу крик власної дитини, вона пішла її заспокоїти разом з чоловіком. Анастасія та її син вирвались і босоніж побігли до провідниці. Та не змогла зрозуміти, що сталось, бо спала.

Подробиці злочину Чоловік у трусах напав на жінку з дитиною та хотів зґвалтувати в потязі Маріуполь – Київ

Зрозумівши, що тут захисту не знайду, ми побігли до іншого вагону, де я почала кричати та стукати у всі двері. Найгірше те, що ніхто не зреагував…. Ми знайшли захист у провідниці цього вагону,

– розповіла Анастасія.

Начальник поїзду дав розпорядження, щоб невідомого охороняли та не дали змогу йому втекти. Адже той погрожував натиснути стоп-кран, вибити вікно. О 7:11 ранку потяг прибув до Києва. На станції зловмисника затримала поліція.

Що кажуть в Укрзалізниці та МВС

У пресслужбі Укрзалізниці підтвердили факт інциденту. Щодо зловмисника, то його передали правоохоронцям. А ті чоловіка затримали. Бригада потягу, зі свого боку, надала усі свідчення.

Чоловіку оголосили підозру за двома статтями:

завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості,

спроба зґвалтування.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці, Солом'янський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід – два місяці утримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про нападника? Це – уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько.

Народився чоловік у 1975 році та був тричі засудженим:

– 1996 рік – за викрадення автомобіля,

– 1999 рік – за хуліганство,

– 2008 рік – за крадіжку.

Важливо Як Україна змінюватиме перелік країн "зеленої" та "червоної" зони: пояснення МОЗ

Нові правила для в'їзду в Україну

В Україні змінили правила в'їзду у країну для іноземців та українців, які повертаються з-за кордону. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

З 1 серпня змінюються правила перетину кордону для іноземців та українців, які повертаються з-за кордону,

– зазначив Ляшко.

Якими є нові правила

люди, які приїздять із країни "зеленої" зони , повинні мати лише поліс медичного страхування, самоізоляція та тести не потрібні;

, повинні мати лише поліс медичного страхування, самоізоляція та тести не потрібні; мандрівники з країн "червоної" зони зобов’язані мати поліс медичного страхування, а також мають або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами "свіжого" тестування.

Нагадаємо, в Україні також змінили критерії, за якими визначають, до якої із зон належать країна.

Як відбувається поділ країн на зони

Раніше уряд встановив за основу показник в 55 активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Якщо у країні перевищення цього рівня, вона потрапляє у "червону" зону.

населення. Якщо у країні перевищення цього рівня, вона потрапляє у "червону" зону. Останнє оновлення переліку країн "червоної" та "зеленої" зон відбулося 27 липня.

Згідно з даними МОЗ, в Україні фіксується 66,7 активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення. Тому Україна потрапляє до "червоної" зони.

Перелік з країнами оновлюватиметься один раз на тиждень.



Як подорожувати під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Стрільби росіян поблизу окупованого Криму

Російські військові провели артилерійські стрільби у межах "бойової підготовки". Сталося це 1 серпня біля берегів Криму. Стрілянина виконувалась по невидимих берегових цілях в районі полігону бойової підготовки "Опук".

Це важливо Вірогідність військових дій Росії на Чорному морі – 70 – 80%, – експерти

За інформацією пресслужби Міністерства оборони Росії, стрільби провів в анексованому Криму екіпаж фрегата Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен".

Російські військові застосували артилерійську установку А-190. У відомстві РФ заявили, що навчання провели згідно з планом заходів бойової підготовки Чорноморського флоту.

Зверніть увагу! У вересні Росія проведе військові навчання "Кавказ 2020". Небезпека полягає у тому, що саме під час навчань у Чорноморському регіоні буде висока концентрація військових сил Росії.