В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые детали. Владимир Зеленский собрал журналистов в профессиональный праздник, чтобы покататься на велосипедах и поговорить. Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США. В Донецке оккупанты похитили гражданку ЕС. Такими были главные новости 6 июня.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 6 июня:

Новые подробности убийство 5-летнего Кирилла Тлявова

Через год после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые детали дела. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где находился ребенок.

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Венедиктова добавила, что следующее судебное заседание по делу назначили на 18 и 19 июня. Во время него прокуроры будут ходотайствовать о продлении срока содержания под стражей фигурантов дела.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: главное

31 мая 2019 года двое полицейских, их друг и подросток отдыхали в одном из дворов. Мужчины выпивали и стреляли по металлическим банкам. Одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова . Ребенок боролся за свою жизнь, но вечером 3 июня умер.

. Ребенок боролся за свою жизнь, но В момент преступления компания мужчин и подростка ничего не подозревали, гуляния продолжались. Сначала полицейские Переяслава-Хмельницкого утверждали, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт , в результате чего и получил травму головы.

Сначала полицейские Переяслава-Хмельницкого утверждали, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности , в результате чего и получил травму головы. Лишь через 5 месяцев после трагедии в деле об убийстве Кирилла Тлявова стало 4 обвиняемых : инспектор водной полиции Иван Приходько, полицейский Владимир Петровец, их друг Дмитрий Кривошей и 17-летний сын Петровца Станислав.

: инспектор водной полиции Иван Приходько, полицейский Владимир Петровец, их друг Дмитрий Кривошей и 17-летний сын Петровца Станислав. По информации СМИ, суд может вынести окончательный приговор по этому делу до конца 2020 года.

Похищение гражданки ЕС в Донецке

В оккупированном Донецке исчезла гражданка Испании Евгения Йепес-Веньеса. Ее похитили из собственной квартиры представители оккупационных войск.

Как исчезла Евгения Йепес-Веньеса

3 июня гражданка Испании, которая находилась в Донецке, исчезла. По словам ее мужа, перед похищением она позвонила ему и сообщила, что к ней в квартиру ломятся неизвестные мужчины. Она предположила, что это представители оккупационных войск. А пришли они к ней из-за того, что она со своего балкона сняла российский флаг, который там развесили без ее разрешения за день до этого.

Важно! На улицах Донецка развесили немало российских флагов на зданиях. Однако делали это не жители города, а представители оккупационной власти.

Впоследствии связь с женщиной пропала, а ни один из ее номеров не отвечает. Муж женщины пообщался с соседкой. Та заявила, что, за его женой пришли 6 – 7 представителей так называемого министерства госбезопасности, назвав их "КГБшниками". Впоследствии они еще раз приходили в эту квартиру, заявив, что она находится под следствием.

Что известно о пропавшей женщине?

Евгения Йепес-Веньеса родом из Донецка. Именно там она познакомилась со своим мужем. Пара поженилась и переехала в Испанию, а Евгения стала гражданкой этой страны. Однако квартиру в Донецке она не продала. Именно в эту квартиру и приехала Евгения в начале весны. Но покинуть оккупированный город не смогла, ведь все пропускные пункты закрыты из-за карантина.



Оккупанты развесили флаги в Донецке / Фото Цензор.НЕТ

Байден официально стал кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Байден получил 1 995 голосов из 1 991 необходимых.

Для меня было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия,

– сказал Байден.

Другой кандидат Берни Сандерс получил 1 042 голоса. Ранее он заявлял, что отказывается от участия в президентской гонке. Таким образом Джозеф Байден является единственным кандидатом от Демократической партии.

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Выборы президента в США: главное

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.

Кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп, а демократов будет представлять экс-вице-президент Джозеф Байден.

Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Джозефа Байдена. Согласно последним рейтингам, Джо Байден уже на 10% оторвался от действующего президента Дональда Трампа.

Что известно о Джо Байдене?Он два срока был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. Ранее он претендовал на пост главы государства в кампаниях 1988 и 2008 годов.



Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года. Политик поддерживал Евромайдан и осуждает агрессию Российской Федерации.

День журналиста в Украине

Праздник работников медиасферы, а именно День журналиста, в Украине отмечают ежегодно 6 июня. По этому случаю представителей СМИ поздравили известные украинские политики. Присоединился к поздравлениям и украинский президент Владимир Зеленский.

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Зеленский собрал журналистов покататься на велосипедах. Встреча состоялась в селе Залесье Броварского района Киевской области.

О чем говорили президент и журналисты