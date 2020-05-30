Президент Владимир Зеленский показал свою ежегодную декларацию за 2019 год. Из-за протестов в США впервые за 28 лет вывели армию на улицы. Трем участникам стрельбы в Броварах избрана мера пресечения. Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе. Такими были главные новости Украины и мира 30 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Годовая декларация Зеленского

Президент Владимир Зеленский показал свою ежегодную декларацию за 2019 год. Из нее можно увидеть, что президент продал квартиру в Киеве, а также лишился ряда корпоративных прав.

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Доходы президента за 2019 год

В целом в 2019 году доходы Зеленского и членов его семьи составили 28 602 468 гривен. С мая по декабрь 2019 года Зеленский получил зарплату в размере 208 787 гривен. Также семья Зеленских получила 3 ​​миллиона 200 тысяч гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

Продажа корпоративных прав

Владимир Зеленский продал квартиру в Киеве за 4 миллиона 423 тысячи гривен.

в Киеве за 4 миллиона 423 тысячи гривен. Семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривны.

всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривны. Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD , а также всех четырех торговых марок , зарегистрированных в России.

, а также всех , зарегистрированных в России. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Обратите внимание! Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя. По данным PricewaterhouseCoopers, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 миллионов 810 тысяч гривен. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика" составила 14 миллионов 650 тысяч гривен.

Расходы Зеленского в 2019 году

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 миллионов 500 тысяч гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины.

в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 875 гривен.

В отчетном году Зеленский приобрел ОВГЗ за 5,2 миллиона гривен.

Чем владеет Зеленский

В собственности Владимира Зеленского есть жилой дом и земельный участок в Иванковичах, четыре квартиры в Киеве, 4 парковочных места в столице, квартира в Великобритании и жилой дом в Италии.

Часы BREGUET, Tag Heuer, ROLEX, Bovet.

Автомобиль LAND ROVER 2016 выпуска.

Обострение столкновений в США

На фоне жестокого убийства темнокожего парня Джорджа Флойда, в США продолжаются массовые протесты. В эпицентре митингов – город Миннеаполис. Там в результате дерзких действий полицейского оборвалась жизнь Флойда. Чтобы удержать ситуацию под контролем, на улицы вывели бойцов Национальной гвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.

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Несмотря на камуфляж и вооружение, американские военные в штате Минессота только выполняют роль местных правоохранителей, которые частично самоустранились из-за протестов. Нацгвардейцы участвуют в подавлении протестов и задерживают митингующих. Всего в Миннеаполисе задержали уже 50 протестующих.

Что известно о смерти Джорджа Флойда

25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он якобы даже не сопротивлялся при задержании.

В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина скончался.

Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волза – даже "очень опасная".

Задержание Джорджа Флойда: смотрите видео