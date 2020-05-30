Головні новини 30 травня: декларація Зеленського, загострення масштабних протестів у США
Президент Володимир Зеленський показав свою щорічну декларацію за 2019 рік. Через протести у США вперше за 28 років вивели армію на вулиці. Трьом учасникам стрілянини у Броварах обрали запобіжний захід. Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні. Такими були головні новини України та світу 30 травня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Річна декларація Зеленського
Президент Володимир Зеленський показав свою щорічну декларацію за 2019 рік. З неї можна побачити, що президент продав квартиру у Києві, а також позбувся низки корпоративних прав.
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Доходи президента за 2019 рік
Загалом у 2019 році доходи Зеленського та членів його родини склали 28 602 468 гривень. З травня по грудень 2019 року Зеленський отримав зарплату у розмірі 208 787 гривень. Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.
Продаж корпоративних прав
- Володимир Зеленський продав квартиру у Києві за 4 мільйони 423 тисячі гривень.
- Родина президента здійснила продаж корпоративних прав усіх 12 українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 144 гривні.
- Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Росії.
- Також президент позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.
Зверніть увагу! Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки "Слуга народу" на його ім’я. За даними PricewaterhouseCoopers, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить 45 мільйонів 810 тисяч гривень. Вартість торгової марки "Розсміши коміка" склала 14 мільйонів 650 тисяч гривень.
Витрати Зеленського у 2019 році
- Володимир Зеленський витратив у 2019 році 11 мільйонів 500 тисяч гривень як внесок до виборчого фонду кандидата у президенти України.
- На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 875 гривень.
- У звітному році Зеленський придбав ОВДП за 5,2 мільйона гривень.
Чим володіє Зеленський
- У власності Володимира Зеленського є житловий будинок та земельна ділянка в Іванковичах, чотири квартири у Києві, 4 паркувальних місця у столиці, квартира у Великій Британії та житловий будинок в Італії.
- Годинники BREGUET, Tag Heuer, ROLEX, Bovet.
- Автомобіль LAND ROVER 2016 року випуску.
Загострення сутичок у США
На фоні жорстокого вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда, у США тривають масові протести. В епіцентрі мітингів – місто Міннеаполіс. Саме там внаслідок зухвалих дій поліцейського обірвалося життя Флойда. Аби втримати ситуацію під контролем, на вулиці вивели бійців Національної гвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.
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Попри камуфляжі та озброєння, американські військові у штаті Мінессота лише виконують роль місцевих правоохоронців, які частково самоусунулися через протести. Нацгвардійці беруть участь у придушенні протестів і затримують мітингувальників. Всього у Міннеаполісі затримали вже 50 протестувальників.
Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".
Затримання Джорджа Флойда: дивіться відео
Запобіжний захід учасникам стрілянини у Броварах
30 травня у Броварському міському районному суді обрали запобіжні заходи для організаторів та учасників стрілянини, яка відбулася 29 травня. Суд обрав запобіжний захід усім трьом підозрюваним.
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Учасників збройного конфлікту під Києвом заарештували на 2 місяці без права внесення застави. Саме такий запобіжний захід вимагала сторона обвинувачення.
Стрілянина в Броварах: головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
- Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.
Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні
Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою. Проте країни-сусіди цього робити не поспішають. Наразі кордон можна перетнути лише у 6 пунктах пропуску з Молдовою. З 1 червня запрацюють ще кілька КПП на українсько-молдовському кордоні та на кордоні зі Словаччиною.
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Які пункти пропуску дійсно працюють
На кордоні з Молдовою
Залізничні:
- Мамалига – Крива;
- Кельменці – Ларга.
Автомобільні:
- Кельменці – Ларга;
- Сокиряни – Окниця;
- Маяки – Паланка – Удобне;
- Серпневе1 – Басараб'яска.
Для зручності громадян прикордонники запропонували інтерактивну карту, на якій позначено усі пункти пропуску, а також інформацію про стан та завантаженість.
Усі пункти пропуску / Скриншот інтерактивної карти
Відкриття кордонів: головне
66 контрольно-перепускних пунктів, які вимушено закрили через карантин, відновили роботу з 00:00 29 травня. Натомість 56 інших пунктів пропуску залишаються закритими. З української сторони відкрили пропуск на КПП на кордоні з:
- Польщею,
- Словаччиною,
- Угорщиною,
- Румунією,
- Молдовою.
КПП на кордоні з Росією та Білоруссю залишатимуться закритими через ситуацію із коронавірусом у цих країнах.