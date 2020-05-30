Президент Володимир Зеленський показав свою щорічну декларацію за 2019 рік. Через протести у США вперше за 28 років вивели армію на вулиці. Трьом учасникам стрілянини у Броварах обрали запобіжний захід. Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні. Такими були головні новини України та світу 30 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Річна декларація Зеленського

Президент Володимир Зеленський показав свою щорічну декларацію за 2019 рік. З неї можна побачити, що президент продав квартиру у Києві, а також позбувся низки корпоративних прав.

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Доходи президента за 2019 рік

Загалом у 2019 році доходи Зеленського та членів його родини склали 28 602 468 гривень. З травня по грудень 2019 року Зеленський отримав зарплату у розмірі 208 787 гривень. Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.

Продаж корпоративних прав

Володимир Зеленський продав квартиру у Києві за 4 мільйони 423 тисячі гривень.

у Києві за 4 мільйони 423 тисячі гривень. Родина президента здійснила продаж корпоративних прав усіх 12 українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 144 гривні.

усіх 12 українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 144 гривні. Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD , а також усіх чотирьох торгових марок , які були зареєстровані у Росії.

, а також усіх , які були зареєстровані у Росії. Також президент позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

Зверніть увагу! Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки "Слуга народу" на його ім’я. За даними PricewaterhouseCoopers, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить 45 мільйонів 810 тисяч гривень. Вартість торгової марки "Розсміши коміка" склала 14 мільйонів 650 тисяч гривень.

Витрати Зеленського у 2019 році

Володимир Зеленський витратив у 2019 році 11 мільйонів 500 тисяч гривень як внесок до виборчого фонду кандидата у президенти України.

як внесок до виборчого фонду кандидата у президенти України. На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 875 гривень .

. У звітному році Зеленський придбав ОВДП за 5,2 мільйона гривень.

Чим володіє Зеленський

У власності Володимира Зеленського є житловий будинок та земельна ділянка в Іванковичах, чотири квартири у Києві, 4 паркувальних місця у столиці, квартира у Великій Британії та житловий будинок в Італії.

Годинники BREGUET, Tag Heuer, ROLEX, Bovet.

Автомобіль LAND ROVER 2016 року випуску.

Загострення сутичок у США

На фоні жорстокого вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда, у США тривають масові протести. В епіцентрі мітингів – місто Міннеаполіс. Саме там внаслідок зухвалих дій поліцейського обірвалося життя Флойда. Аби втримати ситуацію під контролем, на вулиці вивели бійців Національної гвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.

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