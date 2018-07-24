Главные новости 24 июля: пожары в Греции, самоубийство основательницы Femen, заявления Волкера

В Греции близ Афин вспыхнул крупный лесной пожар, в результате которого погибло 60 человек. Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже. Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер сделал несколько важных заявлений относительно Украины Такими были главные новости 24 июля в Украине и мире.

Масштабные пожары в Греции

23 июля в Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар. Он охватил огромные территории и быстро распространяется населенными пунктами из-за мощного ветра.

Видео масштабного лесного пожара:

Из-за страшной стихии погибли по меньшей мере 60 человек, еще 150 – получили ожоги и травмы. Количество погибших может возрасти, ведь большинство пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Известно, что тела 24 человек обнаружены на одной из вилл в курортном поселке Мати за 30 километров от Афин. Поселок наиболее пострадал от огня и "практически прекратил существование".

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Власть Греции признала, что ситуация уже вышла из-под контроля, ведь огонь движется очень быстро и на своем пути уничтожает дома, деревья, автомобили, а небо над Афинами затянуло густым дымом. В охваченном бедствием регионе власти ввели чрезвычайное положение.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы будем стараться сделать все возможное для того, чтобы взять пожар под контроль,

– заверил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Масштабный пожар в Греции

Пожар пытаются потушить сотни спасателей, привлечены самолеты, вертолеты и военные беспилотники. Власти страны попросили помощи у стран Европейского союза. Так, самолеты, пожарных и медиков уже прислали Италия, Германия, Польша и Франция, Испания и Кипр.

Необходимую помощь греческому правительству готова оказать и Украина.

"Искренние соболезнования греческому народу по поводу трагических последствий лесных пожаров. Правительство Украины готово предоставить Греции необходимую помощь. Соответствующее письмо уже направил премьер-министру Алексису Ципрасу", – написал Гройсман.

Смотрите видео масштабных лесных пожаров в Греции:

Как сообщил заместитель председателя департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, украинцев среди погибших в результате масштабных лесных пожаров в Греции нет. Однако восемь украинцев, которые сейчас отдыхают в стране, обратились за помощью к консулу, сейчас им помогают подыскать жилье в Афинах.

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В то же время в эпицентре стихии оказался народный депутат Украины, председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры Владимир Арьев. По его словам, они с женой Наташей едва выбрались из страшного пожара.

"Хотели с Наташей хоть ненадолго убежать подальше от новостей, и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. В этом районе уже 24 погибших. Мы едва оттуда выбрались, но слава Богу все хорошо", – написал депутат.

В Греции по погибшим в результате пожаров объявили трехдневный траур.

Самоубийство основательницы Femen

В Париже художница и одна из основательниц международного женского движения Femen 31-летняя Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством.

Оксана наложила на себя руки 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время тесно общалась: "Вы все – фейк",

– пишет феминистская организация "ОНА".

Как рассказала знакомая Оксаны, за последние 2 года она пыталась наложить на себя руки два раза.

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Как сообщила еще одна активистка и соучредитель Femen Анна Гуцол, Шачко нашли повешенной. По ее словам, предварительно – это самоубийство, но пока ожидают официальный ответ полиции.

"Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", – добавила активистка Femen.

При этом Гуцол подтвердила наличие предсмертной записки Шачко, однако ее содержания активистка не знает.

Заявления Волкера

Спецпредставитель Госдепа США рассказал, что референдум на временно оккупированном Донбассе, который, вероятно, предложил провести президент России Владимир Путин во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, не может состояться, так как он будет нелегитимным.

Белый дом уже сделал заявление, он отклонил это предложение. В условиях, когда у украинского правительства нет контроля за этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там случиться, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложения любых референдумов,

– подчеркнул Волкер.

В то же время, по его словам, ситуация на Донбассе решится тогда, когда Москва примет решение вывести свои войска с оккупированных территории и ввести там мир, ведь обстрелы в регионе продолжаются каждый день.

"Пока там есть российские военные силы, есть непризнанные республики. Конфликт продолжается с обстрелами, снайперским огнем каждый день. Нам нужно, чтобы Россия приняла решение относительно действий по введению мира", – сообщил Волкер.

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Волкер отметил, что миротворческие силы ООН не могут быть введены на оккупированную территорию Донбасса, пока Россия не даст на это согласия. Сейчас Москва соглашается лишь на пребывание миссии только вдоль линии соприкосновения.

"Россия застряла на своей позиции, озвученной в сентябре прошлого года. То есть, они поддерживают только размещение сил защиты миссии ОБСЕ. Это не создает условий для дальнейшего выполнения минских соглашений. Все, что нам нужно – это настоящие миротворческие силы, которые обеспечат безопасность, вывод тяжелого вооружения, контроль за украинской границей, обеспечат условия, при которых могут быть проведены местные выборы", – отметил политик.

Дипломат подчеркнул, что готов продолжать обсуждение с Россией плана введения миротворцев на Восток Украины, однако основа позиции Соединенных Штатов остается неизменной.

Также дипломат добавил, что президент США хочет встречаться со своим российским коллегой, чтобы можно было не только наладить отношения, но и решить ситуации, по которым эти две страны имеют несогласие.

Относительно возможной встречи президентов Трампа и Путина осенью в Вашингтоне, то считаю, что это часть продолжающихся усилий американского президента построить какие-то взаимоотношения с российским лидером. Как сказал президент Трамп, у нас сейчас – худшие взаимоотношения с Россией за все время с периода "холодной войны". У нас есть несогласие по Украине, по Сирии, Ирану относительно ядерного оружия... И это очень плохая ситуация,

– подчеркнул Волкер.

Кроме того, он считает переговоры Трампа и Путина в Хельсинки "первой реальной двусторонней встречей глав двух государств после коротких встреч в 2017 году".

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В то же время он убеждает, что пока Украина ничего не потеряла от встречи Путина и Трампа.

"Было много спекуляций и тревог относительно этого, но если посмотреть на те вопросы, которые там обсуждались, не было попытки ограничить свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем российскую аннексию Крыма, не принимаем использование иностранных войск, которые разделяют территорию Украины (на Донбассе). То есть, здесь ничего не изменилось", – заверил эксперт.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что между Россией и США существуют существенные разногласия в вопросах Крыма и восточной Украины, о чем и было заявлено на пресс-конференции.

Смертельные ДТП

В Ивановском районе Одесской области произошло ДТП с участием "КамАЗа" и "Фольксвагена", в результате чего погиб водитель грузовика 1972 года рождения, и его сын 1993 года рождения. Спасателям пришлось с помощью специального инструмента доставать тело погибшего водителя из машины.

В ДТП в Одесской области погиб мужчина и его 25-летний сын

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Еще одна смертельная авария случилась в Черкассах. Там, автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним мальчиком, в результате чего они погибли на месте аварии.

"Авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского. Водитель BMW протаранил Fiat, который вылетел на тротуар, где в тот момент находилась мать с ребенком. Они погибли на месте ДТП", – говорится в сообщении.

Водители автомобиля, что повлек ДТП, скрылся с места происшествия. Также сообщается, что погибшими оказалась семья участника АТО и полицейского.

В Черкассах в ДТП погибли женщина и 6-летний мальчик

Отравления грибами

В Украине участились случаи отравлений грибами. Так, 24 июля в Киевскую токсикологическую реанимацию с острым отравлением госпитализировали 6 человек.

"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а получают настоящие острые отравления несъедобными грибами", – сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

При отравлении грибами важно немедленно вызвать "скорую помощь", до приезда врачей нужно выпить несколько стаканов кипяченой воды с содой, вызывать у себя рвоту, принимать слабительные препараты, чтобы очистить свой желудок, и 10 таблеток активированного угля, или же любой его аналог.

Что делать, если отравились грибами – видео