Головні новини 24 липня: пожежі у Греції, самогубство засновниці Femen, заяви Волкера

У Греції, поблизу Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, внаслідок якої загинуло 60 осіб. Художниця та одна із засновниць міжнародного жіночого руху Femen Оксана Шачко скоїла самогубство у Парижі. Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер зробив кілька важливих заяв щодо України Такими були головні новини 24 липня в Україні та світі.

Масштабні пожежі у Греції

23 липня у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона охопила величезні території і швидко поширюється населеними пунктами через потужний вітер.

Відео масштабної лісової пожежі:

Через страшну стихію загинуло щонайменше 60 людей, ще 150 – отримали опіки і травми. Кількість загиблих може зрости, адже більшість постраждалих перебуває у важкому стані.

Відомо, що тіла 24 осіб знайшли на одній із вілл у курортному селищі Маті за 30 кілометрів від Афін. Селище найбільш постраждало від вогню і "практично припинило існування".

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Влада Греції визнала, що ситуація вже вийшла з-під контролю, адже вогонь рухається дуже швидко і на своєму шляху знищує будинки, дерева, автомобілі, а небо над Афінами затягнуло густим димом. В охопленому лихом регіоні влада запровадила надзвичайний стан.

Попри несприятливі погодні умови, ми будемо намагатися зробити усе можливе для того, щоб взяти пожежу під контроль,

– запевнив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас.



Масштабна пожежа у Греції

Пожежу намагаються подолати сотні рятувальників, залучено літаки, гелікоптери та військові безпілотники. Влада країни попросила допомоги у країн Європейського Союзу, відтак, літаки, пожежників і медиків уже надіслали Італія, Німеччина, Польща та Франція, Іспанія та Кіпр.

Необхідну допомогу грецькому уряду готова надати і Україна.

"Щирі співчуття грецькому народу з приводу трагічних наслідків лісових пожеж. Уряд України готовий надати Греції необхідну допомогу. Відповідного листа уже направив Прем’єр-міністру Алексісу Ципрасу", – написав Гройсман.

Дивіться відео масштабних лісових пожеж у Греції:

Як повідомив заступник голови департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, українців, серед загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції, немає. Проте, восьмеро українців, які зараз відпочивають у країні, звернулися за допомогою до консула, наразі їм допомагають підшукати житло в Афінах.

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Водночас, в епіцентрі стихії опинився народний депутат України, голова Комітету ПАРЄ з питань культури Володимир Ар'єв. За його словами, вони з дружиною Наталкою ледь вибралися зі страшної пожежі.

"Хотіли з Наталкою хоч ненадовго втекти подалі від новин, та під Афінами потрапили в епіцентр подій, гарячих в прямому сенсі. В цьому районі вже 24 загиблих. Ми ледь звідти вибралися, але слава Богу все добре", – написав депутат.

У Греції через загиблих унаслідок пожеж оголосили триденну жалобу.

Самогубство засновниці Femen

У Парижі художниця та одна із засновниць міжнародного жіночого руху Femen 31-річна Оксана Шачко покінчила життя самогубством.

Оксана наклала на себе руки 23 липня у своїй паризькій квартирі. Щойно французька поліція вивезла її тіло на експертизу. Оксана залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом щільно спілкувалася: "Ви всі – фейк",

– пише феміністська організація "ВОНА".

Як розповіла знайома Оксани, за останні 2 роки вона намагалася накласти на себе руки два рази.

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Як повідомила ще одна активістка та співзасновниця Femen Ганна Гуцол, Шачко знайшли повішеною. За її словами, попередньо – це самогубство, але поки очікують на офіційну відповідь поліції.

"Оксана повісилась. Її друзі стверджують, що бачили її у п'ятницю востаннє. А вчора вирішили вибити двері і знайшли її", – додала активістка Femen.

При цьому Гуцол підтвердила наявність передсмертної записки Шачко, проте її змісту активістка не знає.

Заяви Волкера

Спецпредставник Держдепу США розповів, що референдум на тимчасово окупованому Донбасі, який ймовірно запропонував провести президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, не може відбутися, так як він буде нелегітимним.

Білий дім вже зробив заяву, він відхилив цю пропозицію. В умовах, коли в українського уряду немає контролю за цими територіями, люди живуть в небезпеці, не мають свободи пересування, є люди, які звідти виїхали. Ніякого референдуму не може там статися, він не матиме легітимності. Саме тому США і всі інші відкидають пропозицію будь-яких референдумів,

– наголосив Волкер.

Водночас, за його словами, ситуація на Донбасі вирішиться тоді, коли Москва прийме рішення вивести свої війська з окупованих території та запровадити там мир, адже обстріли в регіоні тривають кожного дня.

"Поки що там є російські військові сили, є невизнані республіки. Конфлікт продовжується з обстрілами, снайперським вогнем кожного дня. Нам потрібно, щоб Росія ухвалила рішення стосовно дій щодо запровадження миру", – повідомив Волкер.

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Волкер зауважив, що миротворчі сили ООН не можуть бути введені на окуповану територію Донбасу, поки Росія не дасть на це згоди. Наразі Москва погоджується лише на перебування місії лише вздовж лінії зіткнення.

"Росія застрягла на своїй позиції, озвученій у вересні минулого року. Тобто, вони підтримують лише розміщення сил із захисту місії ОБСЄ. Це не створює умов для подальшого виконання Мінських угод. Все, що нам потрібно – це справжні миротворчі сили, які забезпечать безпеку, виведення важкого озброєння, контроль за українським кордоном, забезпечать умови, за яких можуть бути проведені місцеві вибори", – зазначив політик.

Дипломат підкреслив, що готовий продовжувати обговорення з Росією плану введення миротворців на Схід України, проте основа позиції Сполучених Штатів залишається незмінною.

Також, дипломат додав, що президент США хоче зустрічатися зі своїм російським колегою, аби можна було не лише налагодити відносини, а й вирішити ситуації, за яким ці дві країни мають незгоду.

Щодо імовірної зустрічі президентів Трампа та Путіна восени у Вашингтоні, то, вважаю, що це частина тривалих зусиль американського президента розбудувати якісь взаємини з російським лідером. Як сказав президент Трамп, у нас зараз – найгірші взаємини з Росією за весь час з періоду "холодної війни". У нас є незгода щодо України, щодо Сирії, Ірану, щодо ядерної зброї... І це дуже погана ситуація,

– підкреслив Волкер.

Крім того, він вважає перемовини Трампа та Путіна в Гельсінки "першою реальною двосторонньою зустріччю очільників двох держав після коротких зустрічей у 2017 році".

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Водночас він переконує, що поки Україна нічого не втратила від зустрічі Путіна та Трампа.

"Було багато спекуляцій і тривог щодо цього, але коли подивитися на ті питання, які там обговорювалися, не було спроби обмежити свободу, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо російську анексію Криму, не приймаємо використання іноземних військ, які розділяють територію України (на Донбасі). Тобто, тут нічого не змінилося", – запевнив експерт.

Представник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що між Росією та США існують суттєві розбіжності у питаннях Криму та східної України, про що і було заявлено на прес-конференції.

Смертельні ДТП

В Іванівському районі, що на Одещині, сталася ДТП за участю "Камаза" та "Фольксвагена", внаслідок чого загинув водій вантажівки 1972 року народження, та його син 1993 року народження. Рятувальникам довелося за допомогою спеціального інструменту дістали тіло загиблого водія з машини.



У ДТП на Одещині загинув чоловік і його 25-річний син

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Ще одна смертельна аварія трапилася у Черкасах. Там, автомобіль BMW на пішохідному переході збив жінку з 6-річним хлопчиком, в результаті чого вони загинули на місці аварії.

"Аварія сталася на перехресті вулиць Чорновола та Чайковського. Водій BMW протаранив Fiat, який вилетів на тротуар, де в той момент перебувала мати з дитиною. Вони загинули на місці ДТП", – йдеться у повідомленні.

Водії автівки, що спричинила ДТП, втік з місця пригоди. Також повідомляється, що загиблими виявилася родина учасника АТО та поліцейського.



У Черкасах у ДТП загинули жінка і 6-річний хлопчик

Отруєння грибами

В Україні почастішали випадки отруєнь грибами. Так, 24 липня в Київську токсикологічну реанімацію із гострим отруєнням госпіталізували 6 осіб.

"Важливо, що всі пацієнти не просто мають кишкові та інші розлади через неправильне приготування чи вживання грибів, а страждають на справжні гострі отруєння неїстівними грибами", – повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

При отруєнні грибами важливо негайно викликати "швидку допомогу", до приїзду лікарів потрібно випити кілька склянок кип'яченої води з содою, викликати у себе блювоту, прийняти проносні препарати, щоб очистити свій шлунок та 10 таблеток активованого вугілля, або ж будь-який аналог.

Що робити, якщо отруїлись грибами – відео