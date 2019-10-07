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      Главные новости 7 октября: Пашинский за решеткой и срыв разведения войск на Донбассе

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      Новости Украины сегодня 7 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 7 октября / Коллаж 24 канала

      Экс-депутата Пашинского взяли под стражу до 4 декабря. Разведение войск в Золотом и Петровском не началось, поскольку боевики обстреляли эти села. Когда начнется отопительный сезон в Украине? В Стокгольме объявили имя обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии. Такими были главные новости понедельника, 7 октября.

      Главные новости за понедельник, 7 октября, в Украине и мире.

      Пашинский в тюрьме

      Коротко: Суд арестовал экс-нардепа Пашинского: все, что известно о скандальном политике

      Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пашинский пробудет за решеткой до 4 декабря. Бывшего народного избранника обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи, которую инкриминируют Пашинскому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.


      Пашинский во время судебного заседания / Фото atr.ua

      О каком инциденте идет речь?

      31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу.

      По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина почти врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него произошла ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

      Какая версия у Вячеслава Химикуса?

      Он утверждает, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился в Химикуса.

      Разведение войск на Донбассе сорвалось

      К теме: В "Слуге народа" рассказали, что будет с боевиками, которые воевали против Украины

      Разведение сил и средств на предварительно определенных участках в Золотом и Петровском не началось, поскольку боевики обстреляли эти населенные пункты.

      У Путина заявили, что все же имеют "некоторое влияние" на пророссийских боевиков, но на отвод сил повлиять не могут. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль якобы не является стороной конфликта и не может повлиять на разведение войск.

      Как и где будет происходить процесс разведения войск?

      В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

      Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, который должен осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течении 7 дней,
      – отметили в Минобороны.

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      • отвод личного состава с обеих сторон,
      • демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

      Когда развести силы удастся, донецкие боевики, воевавшие на стороне России, будут иметь выбор. Они смогут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск или могут остаться, но без оружия и права участия в правоохранительных органах.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Когда включат отопление?

      Стоит знать: Когда начнется отопительный сезон в Украине

      Календарная дата старта отопительного сезона в Украине – 15 октября. Но в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда и где включать отопление. По информации из регионов, жилой и социальный фонды почти на 100% готовы к старту отопительного сезон, а коммунальные предприятия теплоэнергетики – на все 100%.

      В каких городах отопление уже включили?

      Раньше всего отопление включили на Прикарпатье. В двух больницах Ивано-Франковска тепло запустили еще 4 октября, а еще две готовили к запуску. Как сообщил заместитель городского головы Руслан Гайда, тепло в остальные пять учреждений: роддом, областную и городскую детские больницы, центральную городскую больницу и гериатрический пансионат, запустят после похолодания на улице.

      В ряде городов отопление включили в понедельник 7 октября. Так, во Львове подали тепло для садиков, школ, больниц и поликлиник. Об этом в своем фейсбуке сообщил городской голова Андрей Садовый.

      В Луцке и Ковеле в этот день начали отапливать только больницы, дом малыша и роддом. Об этом на своей странице в фейсбуке написал первый заместитель городского головы Григорий Недопад.

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      С 7 октября в Тернополе стартовал отопительный сезон в больницах и садиках. Как сообщает пресс-служба городского совета, в школах отопительный сезон начнут после завершения осенних каникул.

      В Черкассах пустили тепло в батареи всех школ и садиков. Нет тепла только в одном садике, где продолжается ремонт.

      В столице Украины отапливать дома социальной сферы еще не начали. В то же время в райцентре Киевской области Броварах все садики, школы и лечебные учреждения уже с теплом. Соответствующее распоряжение дал городской голова Александр Резник.


      Жилые дома пока остаются без отопления / Фото pinterest

      Когда начнут отапливать жилые дома?

      По предварительному прогнозу синоптиков, уже в конце недели – 12-13 октября – температура в большинстве регионов Украины будет +15...+22, +12...+16 градусов. Так, синоптик Наталья Диденко пишет, что потепление начнется уже в среду, хоть и с переменными дождями. Именно учитывая потепление, включать отопление в жилых домах пока не спешат – это нецелесообразно и нерентабельно.

      Традиционно, отопление в домах включат тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов.

      Нобелевская премия по медицине

      Важно: Нобелевская премия по медицине 2019: назвали имена лауреатов

      В Стокгольме объявили имя обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии.

      Список лауреатов: 

      1. Уильям Келин;
      2. Питер Ретклиф;
      3. Грэг Семенза.

      За что присудили Нобелевскую премию по медицине?

      То, что кислород нужен для жизни, было известно с момента появления современной биологии; но молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в поставке кислорода, были неизвестны.

      Что такого они сделали?

      Ученые установили, что клетки животных претерпевают фундаментальные изменения на генетическом уровне, когда вокруг них изменяется уровень кислорода. Происходит перестройка клеточного метаболизма, и это воздействует на ткани и даже реакции всего организма, такие как увеличение частоты сердечных сокращений и дыхания.

      В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили за "открытие терапии онкозаболеваний путем замедления негативной иммунной регуляции".

      Размер Нобелевской премии в 2019 году – около 913 тысяч долларов.


      Лауреаты Нобелевской премии по медицине / Фото The Nobel Prize

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Сергей Пашинский Разведение войск Медицина Нобелевская премия Отопительный сезон
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