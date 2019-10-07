Головні новини 7 жовтня: Пашинський за ґратами і зрив розведення військ на Донбасі

Ексдепутата Пашинського взяли під варту до 4 грудня. Розведення військ у Золотому і Петрівському не почалось, оскільки бойовики обстріляли ці села. Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні? У Стокгольмі оголосили ім'я володарів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Такими були головні новини понеділка, 7 жовтня.

Головні новини за понеділок, 7 жовтня, в Україні та світі.

Пашинський у в'язниці

Коротко: ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пашинський пробуде за ґратами до 4 грудня. Колишнього народного обранця звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті, що інкримінують Пашинському передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.



Пашинський під час судового засідання / Фото atr.ua

Про який інцидент йдеться?

31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати у чому справа. В результаті у нього сталася суперечка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

Яка версія у В'ячеслава Хімікуса?

Він стверджує, що Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в Хімікуса.

Розведення військ на Донбасі зірвалося

До теми: У "Слузі народу" розповіли, що буде з бойовиками, які воювали проти України

Розведення сил і засобів на попередньо визначених ділянках у Золотому і Петрівському не почалось, оскільки бойовики обстріляли ці населені пункти.

У Путіна заявили, що все ж мають "деякий вплив" на проросійських бойовиків, але на відведення сил вплинути не можуть. Прессекретар РФ Дмитро Пєсков наголосив, що Кремль нібито не є стороною конфлікту і не може вплинути на розведення військ.

Як і де відбуватиметься процес розведення військ?

У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.

Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів,

– наголосили в Міноборони.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

відведення особового складу з обох сторін,

демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

Коли розвести сили таки вдасться, донецькі бойовики, які воювали на боці Росії, матимуть вибір. Вони зможуть залишити територію окупованого Донбасу разом з виводом російських військ або ж можуть лишитися, але без зброї і права участі у правоохоронних органах.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Коли включать опалення?

Варто знати: Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні

Календарна дата старту опалювального сезону в Україні – 15 жовтня. Але у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли і де вмикати опалення. За інформацією з регіонів, житловий та соціальний фонди майже на 100% готові до старту опалювального сезон, а комунальні підприємства теплоенергетики – на всі 100%.

У яких містах опалення уже ввімкнули?

Найраніше опалення включили на Прикарпатті. У двох лікарнях Івано-Франківська тепло запустили ще 4 жовтня, а ще дві готували до запуску. Як повідомив заступник міського голови Руслан Гайда, тепло у інші п’ять закладів: пологовий будинок, обласну та міську дитячі лікарні, центральну міську лікарню та геріатричний пансіонат, запустять після похолодання на вулиці.

У ряді міст опалення увімкнули у понеділок 7 жовтня. Так, у Львові подали тепло для садочків, шкіл, лікарень та поліклінік. Про це у своєму фейсбуці повідомив міський голова Андрій Садовий.

У Луцьку та Ковелі цього дня почали опалювати лише лікарні, будинок маляти та пологовий будинок. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав перший заступник міського голови Григорій Недопад.

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Із 7 жовтня у Тернополі стартував опалювальний сезон у лікарнях та садочках. Як повідомляє пресслужба міської ради, у школах опалювальний сезон почнуть після завершення осінніх канікул.

У Черкасах пустили тепло у батареї усіх шкіл та садочків. Немає тепла лише в одному садочку, де триває ремонт.

У столиці України опалювати будинки соціальної сфери ще не почали. Водночас у райцентрі Києвської області Броварах усі садочки, школи та лікувальні заклади уже з теплом. Відповідне розпорядження дав міський голова Олександр Резнік.



Житлові будинки поки залишаються без опалення / фото pinterest

Коли почнуть опалювати житлові будинки?

За попереднім прогнозом синоптиків, уже наприкінці тижня – 12-13 жовтня – температура у більшості регіонів України буде +15+22, +12+16 градусів. Так, синоптик Наталка Діденко пише, що потепління розпочнеться вже в середу, хоч і з поперемінними дощами. Саме з огляду на потепління, включати опалення у житлові будинки поки не поспішають – це недоцільно та нерентабельно.

Традиційно, опалення у будинках ввімкнуть тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря буде нижче +8 градусів.

Нобелівська премія з медицини

Важливо: Нобелівська премія з медицини 2019: назвали імена лауреатів

У Стокгольмі оголосили ім'я володарів Нобелівської премії з медицини та фізіології.

Список лауреатів:

Вільям Келін; Пітер Реткліф; Грег Семенза.

Що такого вони зробили?

Те, що кисень потрібен для життя було відомо з моменту появи сучасної біології; але молекулярні механізми, що лежать в основі того, як клітини адаптуються до змін в постачанні кисню, були невідомими.

Вчені встановили, що клітини тварин зазнають фундаментальних змін на генетичному рівні, коли навколо них змінюються рівень кисню. Відбувається перебудова клітинного метаболізму і це впливає на тканини та навіть реакції всього організму, такі як збільшення частоти серцевих скорочень та дихання.

Минулого року Нобелівську премію з медицини отримали за "відкриття терапії онкозахворювань шляхом сповільнення негативної імунної регуляції".

Розмір Нобелівської премії у 2019 році – близько 913 тисяч доларів.



Лауреати Нобелівської премії з медицини / фото The Nobel Prize