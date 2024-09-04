Аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua опровергает упреки от главы Гослекслужбы Романа Исаенко о том, что сервис работает вне правового поля.

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Позиция ТаЬІеткі.ua

В частности, представители Tabletki.ua отметили, что всегда действовали в полном соответствии с действующим законодательством, а оно никоим образом не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности обмен информацией между аптеками и потребителями и бронирование или резервирование лекарственных средств.

"Мы удивлены риторикой главы Гослекслужбы, ведь считали, что процесс согласования обновленных изменений в лицензионные условия вышел на финишную прямую. Еще в июле мы подали в ГЛС совместное с АПАУ (ред. – крупнейшая профессиональная ассоциация, которая объединяет аптеки Украины) предложение по формулировке изменений, которая учла как пожелания аптек, так и наше видение.

И председатель Гослекслужбы, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и его первый заместитель Сергей Дубров неоднократно публично подтверждали, что не имеют никаких претензий к деятельности Tabletki.ua. Наш сервис всегда действовал в полном соответствии с действующим законодательством, которое никоим образом не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности по обмену информацией между аптеками и потребителями, среди прочего о бронировании или резервировании лекарственных средств", – отметил соучредитель сервиса ТаЬІеткі.ua Александр Муравщик.

В комментарии изданию LB.ua глава Гослекслужбы обвинил прайс-агрегаторы в работе вне правового поля и невозможности контролировать со стороны государства, какие именно препараты можно забронировать. В свою очередь ТаЬІеткі.ua считают это утверждение не корректным, ведь сервис работает только с лицензированными аптеками. А уже аптеки несут ответственность за полноту и достоверность информации, размещенной на нашей платформе.

Мы всегда оперативно реагируем на запросы любых государственных органов, включая ДЛС, и добросовестно предоставляем всю запрашиваемую чиновниками информацию. Предложенные Дерликслужбой в апреле этого года изменения в лицензионные условия, к сожалению, вели к полному запрету деятельности прайс-агрегаторов, а не к усилению конкуренции со стороны аптечных сетей. Именно поэтому наш сервис решительно выступил против этих изменений и инициировал обсуждение с ГЛС и Минздравом. Надеемся, что наш диалог с ГЛС будет продолжаться конструктивно и дальше, а финальная версия изменений учтет совместные наработки и согласованную позицию нашего сервиса и аптечного сообщества,

– подчеркивает Александр Муравщик.

Подробности скандала

Скандал вокруг возможного запрета сервисов по онлайн-бронированию лекарств возник весной этого года. В апреле появился проект постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)". Документ фактически делал невозможным использование субъектами хозяйствования, которые имеют лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

На тревогу забили пациентские организации и потребители, а петиция с призывом не запрещать прайс-агрегатор за сутки собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

После встреч с представителями Министерства здравоохранения, Гослекслужбы, аптечных сетей и онлайн-сервисов решили продолжить обсуждение документа. Первая такая встреча состоялась 21 мая, после возмущения потребителей в соцсетях и быстрого подписания петиции.

17 июля 2024, состоялось последнее по этой теме совместное совещание между Минздравом, ДЛС, прайс-агрегаторов и аптек. Таких совещаний с мая 2024 было более 5. Чиновники выразили свою поддержку предложенным нами изменениям и поручили Гослекслужбе закончить подготовку документа. При этом, Tabletki.ua согласовали совместные изменения с представителями аптек – АПАУ, крупнейшей профессиональной ассоциацией аптечного бизнеса. До сих пор мы не видели финальную версию изменений, которые ДЛС готов вынести на рассмотрение общественности и государственных органов. Поэтому мы не можем сделать никаких заявлений относительно позиции ДЛС по этому вопросу,

– детализировали ход обсуждения представители ТаЬІеткі.ua.