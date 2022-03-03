На железнодорожный вокзал в Харькове привезли детей, которые находились в Харьковском профессиональном лицее строительства и социальной реабилитации. Все происходило под сопровождением полицейских.
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Эвакуация детей в Харькове
К эвакуации были привлечены бойцы полка полиции особого назначения для обеспечения охраны детей при перемещении детей. Следует заметить, что полиция Харькова будет продолжать помогать всем, кто в этом нуждается.
С телефонами дежурной части Главного управления национальной полиции в Харьковской области, за которыми можно обратиться за помощью, можно ознакомиться ниже:
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