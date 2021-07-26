Полицейские задержали четырех участников преступной группы, которые причастны к выращиванию конопли в масштабных количествах. Наркорастением был засажен земельный участок площадью 1 гектар.

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Полиция разоблачила огромную наркоплантацию

Злоумышленники организовали наркоплантацию на территории разрушенной птицефабрики вблизи села Преображенка. С помощью сельскохозяйственной техники они засеяли 34 700 кустов гибридной конопли с повышенным содержанием каннабиноидов.

Полиция во время осмотра установила, что вдоль рядов с коноплей было проложено капельное орошение, а сами растения тщательно обрабатывались против сорняков.



На Херсонщине обнаружили плантацию конопли / Фото Нацполиции

Плантация с запрещенными веществами находилась под тщательным наблюдением. В частности, неподалеку от посева была установлена сторожевая башня, с которой дежурный с гладкоствольным охотничьим ружьем круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком.

Правоохранители задержали четырех человек в возрасте от 26 до 57 лет, которые подозреваются в причастности к незаконному выращиванию наркотических растений. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания.

Также продолжаются следственные действия и устанавливаются:

собственник земельного участка;

организатор преступной группы;

пути реализации наркосырья.

Злоумышленники засадили коноплей земельный участок / Фото Нацполиции