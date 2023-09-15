Об этом в интервью сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, об восстановлении города нужно заботиться уже сейчас, а не ждать окончания войны.

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В Харьков нужно идти и вкладывать в нашем городе деньги, – Терехов

Накануне крупного инвестиционного форума Kharkiv Restart, который проведут в Киеве, Игорь Терехов рассказал о важности привлечения крупных инвесторов. "Я хотел бы привлечь наиболее мощных из них. Приход крупных инвесторов будет сигналом для средних и малых компаний – как из Украины, так и из-за границы: в Харьков нужно идти и вкладывать в нашем городе деньги", – отметил он.

Как рассказал городской голова, предварительно ущерб, причиненный россиянами инфраструктуре Харькова, оценивается в 9,5 миллиарда долларов. "Ни отдельный город, ни даже целое государство не сможет покрыть такие расходы. Это по силам только международным партнерам, институтам и частным инвесторам вместе взятым", – объясняет Терехов.

В то же время городские власти, по убеждению мэра, "должны создать прозрачные условия и гарантии защиты вложений". Помощь государства в этом случае должна состоять в создании специальных инвестиционных режимов, в частности, режима налогообложения.

Если мы хотим привлекать частные деньги и хотим сделать это уже сейчас, а не когда-то, нужно что-то предлагать инвесторам. Многое нужно менять на законодательном уровне. А на уровне местной власти мы сами справимся, потому что мы знаем свой город лучше всех,

– констатирует городской голова Харькова.

Уже известно, что в форуме примет участие большое количество IT-компаний, традиционно являвшихся весомой составляющей экономики Харькова. Также участником конференции станет Philip Morris.

Хотя, как говорится в интервью, компания рассматривает создание производственных мощностей во Львове, Терехов надеется, что в Харькове производство также останется. Мэр рассчитывает также на участие McDonald's.

К сожалению, McDonald's пока не спешит возобновлять работу в Харькове, хотя в то же время у нас работает KFC – причем успешно,

– заметил Терехов.

В том, что Kharkiv Restart проходит еще до окончания войны, городской голова видит лишь преимущества: "Мы входим в период конкуренции между городами: за людей, за специалистов, за инвесторов, за застройщиков и так далее. И победителями будут те города, которые будут лояльны инвесторам, и которые смогут создать для них привлекательные условия". Kharkiv Restart состоится 19 сентября в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый".