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      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні

      ЦРУ. За кадром 18 Читати новину українською

      Фірташ та його команда можуть відкорковувати шампанське. У Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – новий антирекорд – перший виправдовувальний судовий вирок у справі, яку вели антикорупційні прокурори. І цей вирок стосується корупції на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті.

      Ми вже розповідали про перший абсурдний судовий вирок по справі, яку вела САП. А це 5 років за кілька десятків тисяч премїї, які отримав чиновник із Одещини. Тепер маємо перший виправдовувальний судовий вирок у справі, яку вели антикорупційні прокурори.

      Читайте расследование программы "ЦРУ": Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає

      Чий Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) і де інвестиційні гроші? І хто відповідатиме за крадіжку? Це питання, відповідь на яке шукають антикорупційні прокурори у судах вже цілих три роки. І чомусь не знаходять.

      Днями вся країна дізналася вражаючий результат трирічного батлу із пошуку винуватих за зниклі інвестиційні кошти. Виявляється – винуватих нема. І інвестиційних 500 мільйонів, які мали підняти та модернізувати завод. І бенефіціарам усього цього свята є ніхто інший як олігарх-утікач Дмитро Фірташ. У нього справи йдуть добре, дуже добре.

      ТОВ
      ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

      Схема Фірташа навколо ЗТМК: як це було

      ЗТМК, де-юре, і сьогодні належить державі – на 51%. Україна володіє ним спільно із компанією Дмитра Фірташа – "Толексіс трейдінг лімітед". Цю історію я пояснювала неодноразово, але варто повторити, аби було зрозуміло: як титановому магнату віртуозно вдається лишатися виключно у виграші.

      Читайте также: Як збіднілі державні підприємства пограбували країну на мільйони гривень

      Ще на початку 10-х років, поки Запорізький титано-магнієвий комбінт був ще стовідсотково державним, а влада переважно була в руках регіоналів, на заводі з'явився новий директор – Володимир Сивак. Посада керівника державного підприємства, звісно, не могла не бути узгодженою із Фондом держмайна. А Володимир Сивак був не просто хорошим менеджером, він був вихідцем зі структур Фірташа і до того працював на кримському содовому заводі.

      сивак володимир зтмк
      Володимир Сивак

      І от за дивним збігом обставин за деякий час керівництво ЗТМК починає актино шукати інвесторів, аби підняти державний завод із колін. І уявіть собі – знаходить. Компанію, що належить пану Фірташу. Половину акцій підприємства віддають у власність "Толексісу" Фірташа. Але отака приватизація не була купівлею. Це була інвестиційна угода – за гроші Фірташа ЗТМК мав стати сучасним підприємством.

      Дмитро Фірташ
      Олігарх Дмитро Фірташ

      Поки регіонали були при владі, інвестиційні мільойни благополучно випаровувались. А от із модернізацією – не склалося. ЗТМК нині у шалених боргах – передусім за електрику – перед державою. Саме через невиконання інвестиційних обіцяно суд вже забирав ЗТМК у "Толексіса", але одним із останніх рішень суду Верховного справу таки повернули на нове коло. І люди Фірташа знову почуваються на ЗТМК господарями.

      Лишалася надія, що не схиблять прокурори у справі із розслідування діяльності того самого Сивака на посту директора ЗТМК. Так от – маємо виправловувальний вирок! Запорізькі судді встановили: хоч інвестиційні гроші і справді пішли кудись зовсім не на модернізацію, але керівник не винуватий.

      Про інвестиційні 500 мільйонів, розстрату який досліджувала САП говорилося чимало. І це давно не таємнниця. Замість модернізації виробництва їх пустили на погашення боргів з електрики та боргів тому самому "Надра Банку", яким володів на той час Фірташ.

      Тобто вийшло так, що він гроші у завод ніби вклав, а потім сам собі їх і повернув. Хоча, де-юре, це виглядає, як складна фінансово-кредитна схема, в якій судді не побачили порушень. 

      Яке рішення виніс суд

      Самого судового рішення в реєстрі ще нема, але наші колеги, які були присутніми на засіданні, звернули увагу на декілька важливих моментів.

      1. Головний аргумент прокурорів – експертизу виписки із рахунків ЗТМК про перекази грошей запорізькі служителі Феміди доказом не визнали, бо, на їхню думку, він був отриманий із порушенням процесуальних норм.
      2. Плюс, важливий момент. Термін "нецільове використання грошей" судді вирішили не застосовувати до ЗТМК, аргументуючи це тим, що його застосовувати можна лише до суто бюджетних установ, а ЗТМК – наполовину приватна.
      3. Ну, і вишенька на торті – гроші із рахунку ЗТМК справді йшли направо. Але там змішалися і інвестиційні, і гроші із прибутку підприємства. Тож розпізнати, куди поділися 500 мільйонів саме від Фірташа тепер не можна. Звідти ж "Надра" сам списав понад 70 мільйнів за кредити. То не Сивак їм ті гроші перераховував?

      Ніхто не звернув увагу на попередню заяву судді Марченко, яка скаржилася, що їй вже пропонували хабар за виправдовувальний вирок. І це таки сталося.

      Насправді ж ніхто не заперечив факту, що гроші, які зайшли на рахунок ЗТМК і мали його модернізувати, банально розпиляли. Але, зачепившись за процесуальні помилки, судді не змогли у цьому віднайти складу злочину безпосереднього керівника підприємства.

      Звісно, антикорупційна проуратура заявляє про упередженість суддів. Та не варто скидувати і той факт, що суддям вдалося знайти шпарини у їхній лінії захисту. І доволі великі шпарини. 

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      От вам і вся казочка, мораль якої наступна: завдяки вдало вибудуваним схемам та українським найгуманнішим судам можна перекладати гроші з однієї кишені до іншої, заробляти мільярди до й так вже немаленьких титанових статків і радіти життю, бо ти знову виявився найрозумнішим схемщиком країни, навіть перебуваючи у вигнанні!

      Відео програми "Центру розслідувань України": скільки заробляє Фірташ на заводі-гіганті

       

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      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Украины Судьи Деньги Дмитрий Фирташ Новости Запорожья Коррупция Видеоблоги ЦРУ. За кадром
      Источник: 24 канал
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