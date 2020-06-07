Во время онлайн-заседание форума безопасности ОБСЕ в Вене представитель страны-агрессора Российской Федерации пытался помешать выступлениям по ситуации в аннексирована Крыму, а также милитаризации Азово-Черноморского бассейна.

Про це у твіттері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк. Детальніше про це – читайте у відеоблозі Informnapalm на 24 каналі.

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Хамство російського делегата

"Безпрецедентний крок в ОБСЄ у Відні: представник Росії намагається завадити і перервати виступи, які йому не подобаються від України й іншого експерта з ситуації у сфері безпеки в Чорному і Азовському морях", – написав Юзвяк.

Представником делегації РФ був Андрій Воробйов. Це він і відзначився хамською поведінкою. Він тричі перебив британського експерта Джеймса Шерра і робив все, аби зірвати його виступ.



Джеймс Шерр / Фото "Укрінформ"

При цьому британський експерт не соромився називати речі своїми іменами:

анексія Росією Криму та її подальша військова інтервенція на Донбасі є актами війни;

РФ порушила як Будапештський меморандум, так і цілий ряд інших міжнародних і двосторонніх українсько-російських договорів;

Кремль використовує Крим як стратегічний тил для російського військового контингенту в Сирії і так далі.

Україна звернулася у Міжнародний трибунал

Не виключено, що істерична поведінка російського дипломата пов'язана ще й із тим, що напередодні проведення форуму Україна зробила черговий важливий крок і підписала меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків для передачі в суд ООН.



Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал

Про надзвичайну важливість підписання цього меморандуму та закінчення термінів його подання Міжнародна волонтерська спільнота сигналізувала з 14 травня 2020 року. Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Згідно з розкладом, МЗС мала встигнути подати документ до 24 травня 2020.

Що відомо про захоплення українських кораблів та моряків?Російські кораблі поблизу Керченської протоки захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" 25 листопада 2018 року. На борту українських суден перебували 24 українських моряків, яких ворог взяв у полон.



Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію і вимагав негайно звільнити моряків та повернути кораблі 25 травня 2019 року. Москва довго ігнорувала це рішення.



Моряки повернулися додому 7 вересня 2019 року, однак лише в межах обміну полоненими між Україною та Росією.



Росія передала Україні кораблі ​18 листопада , судна були розграбовані. Командувач ВМС України Ігор Воронченко тоді зазначив, що судна не на ходу. На них немає навіть розеток та унітазів.

Дослідження Informnapalm

Щодо захоплення, окупації та мілітаризації українського Криму міжнародна волонтерська спільнота Informnapalm за 6 років провела численні OSINT-дослідження

► Серед головних фактів, зібраних спільнотою, є докази участі 32 військових підрозділів ЗС РФ у операції захоплення Криму. Також ідентифіковано військовослужбовців національної гвардії Російської Федерації та радіаційного хімічного й біологічного захисту Збройних сил РФ, які розконсервовували секретний об'єкт "Феодосія-13"



► Зібрано факти перекидання та розміщення у Криму берегових ракетних комплексів "БАЛ". А в порту Севастополя виявили велике скупчення транспортно-пускових контейнерів до зенітно-ракетних систем С-300.

► Також провели цикл розслідувань про незаконне збройне загарбання визначеними російськими підрозділами двох бурових установок "Чорноморнафтогазу", також відомих як "вишки Бойка" та багато інших розслідувань.

Ми переконані, що зібрані дані теж стануть в пригоді нашим дипломатам. А звичайна російська тупість та хамство на дипломатичній арені так просто не забуваються і мають свої наслідки.

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Згадайте Лаврова і його знамените "дебіли", сказане на форумі в перській затоці у 2015 році. Його хамство стало лише каталізатором, який зробив російську нафту нікому не потрібною жижею.

Лавров вилаявся під час пресконференції 2015 року: відео