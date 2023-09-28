Ранения на теле могут быть глубокими и болезненными, однако снаружи их все же можно убрать. В частности, в Украине появилась инициатива – NoScur, которая помогает как военным, так и гражданским избавиться от всех травм и напоминаний страшной войны.

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В ней принял участие и военнослужащий Богдан Мирошко, получивший ранение при выполнении боевой задачи на фронте. Как проходило лечение украинского бойца и чем ему помогла эта инициатива – читайте в материале 24 Канала.

Самое сложное – не физическая боль: какие ранения Богдан получил на фронте

Военному Богдану Мирошко – 24 года, он родом из Кировоградской области. На службу в армию ушел в 2021 году, прошел срочную службу, а затем подписал контракт.

В начале полномасштабного вторжения юноша также находился в рядах Вооруженных Сил. Сначала занимался обслуживанием и подготовкой техники, затем ездил на боевые действия.



Военнослужащий Богдан Мирошко получил ранение на фронте / Фото Валентины Полищук

Свое 24 февраля Богдан вспоминает как день, когда все изменилось как для него лично, так и для нашей страны в целом.

"Нас подняли по тревоге, не сказали куда отправят. Я уже понял, что случилось, когда мы приехали на позиции и начали работать", – вспоминает он.

Всю войну Богдан служил в 55-й отдельной артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь". Воевал на Донецком направлении, а также возле Песков, Волновахи, Изюма и Харькова. Последним для военного было Авдеевское направление, где он получил ранение.

Мы были на позициях, ждали координаты, а затем произошел взрыв. Я открываю глаза – и уже в больнице, находился там пятый день. Что случилось, узнал со временем, когда ко мне приехал командир и рассказал все. Сказал, что сбросили беспилотник или что-то другое, было прямое попадание в машину. Командир, находившийся за рулем – погиб, другой парень получил 77% ожогов, а водитель – легкую контузию. Он нас всех и вытащил,

– рассказывает военный.

После этой российской атаки военный потерял глаз, получил много осколочных ранений, а также травму руки, которая в настоящее время полноценно не функционирует. В то же время вспоминает, что самой сложной для него была не физическая боль, которую он все время испытывал, а возвращаться в то место, где получил ранения, и работать там будто бы ничего и не было.

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Чтобы шрамов не было видно: как происходило лечение бойца

Весь процесс лечения бойца длился больше года. После ранения его сразу направили в медицинское учреждение в Киев.

"Я 22 сентября 2022 года попал в Александровскую больницу. Там пробыл 4 месяца. Потом перевели в другую больницу. Процесс всего лечения был долгим – 8 месяцев. У меня насчитали 16 осколочных ранений. А уже потом перевели на реабилитацию", – отметил Богдан.



Военнослужащий больше года лечил ранения / Фото Валентины Полищук

Говоря о своем лечении, военный немного нервничал, ведь для него было слишком сложно вспоминать о прошлых травмах. Кроме этого, Богдан также получил и посттравматическое стрессовое расстройство.

После того как из тела парня вынули осколки вражеских снарядов, остались большие рубцы. В частности, у военного шрам на грудной клетке, напоминающий ему обо всех сложных моментах полномасштабной войны. Поэтому Богдан согласился на эстетическую операцию по коррекции рубцов на теле.

Хочется, чтобы шрамы не были видны. Ведь с утра встаешь так, смотришь в зеркало и вспоминаешь все, что было – а это не очень приятно,

– заметил он.

Богдан хочет избавиться от напоминаний о травмах, которые получил / Фото Валентины Полищук

Военнослужащий ожидает, что после проведения всех манипуляций улучшится его как моральное, так и физическое состояние. Сам он не переживал перед оперативным вмешательством, сказав, что нужно быть на позитиве, ведь "чем лучше настроение, тем быстрее все заживет".

Знакомство с женой в реанимации

Во время разговора с Богданом также находилась и его жена Юлия. Свою судьбу военнослужащий встретил в реанимации, и именно она поддерживала любимого на протяжении всего пути лечения и реабилитации.



Юлия помогла Богдану пройти самый сложный путь лечения и реабилитации / Фото Валентины Полищук

Весь разговор Богдан нежно держал Юлию за руку, чувствуя ее поддержку и любовь. А после лечения военного у молодой пары еще много планов на будущее.

Весь разговор военный держал свою девушку за руку / Фото Валентины Полищук

"Будем двигаться дальше, рожать детей, достигать чего-то нового. Сейчас я еще выбираю (чему хотел бы научиться, – 24 Канал), с этими операциями нет времени сесть и обдумать, что делать", – отметил он.

К тому же он стремится найти специалистов, которые могли бы скорректировать работу его руки. Ведь она пока полноценно не работает и не может полностью выполнять свои функции.

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Не только эстетически: как инициатива NoScur помогает раненым

С военнослужащим с самого начала его лечения и процесса реабилитации был знакомый врач-интерн ординатор Александр Маликов. Он отметил, что медицинские работники должны всегда помогать нашим бойцам, несмотря на то, что иногда нет нужного времени или ресурса.



Врач-интерн Александр Маликов знаком с Богданом с момента госпитализации / Фото Валентины Полищук

Когда он восстанавливался, то действительно был очень позитивный, такой крепкий мужчина, многому у него можно было поучиться. Он молодец, всегда таким людям хочется быть полезным и при необходимости помочь чем можешь,

– подчеркнул врач.

Александр подчеркнул, что Богдан прошел все запланированные оперативные вмешательства по восстановлению важных функций его тела. Впоследствии Александр предложил присоединиться к инициативе NoScur, призванной убрать рубцы, напоминающие о ранениях на фронте.

Обратите внимание! NoScar – это инициатива, которая помогает украинцам избавиться от шрамов войны. Под руководством таких компаний, как Helsi и Polytech Ukraine, пластические хирурги из разных регионов страны объединили усилия, чтобы использовать свой опыт для бесплатных эстетических коррекций пострадавшим от военной агрессии. "В этой инициативе собрано много хирургов в разных городах и клиниках Украины. Через модерацию к ним попадают интересные кейсы, нуждающиеся в специализированной помощи. То есть подать заявку может кто угодно из пострадавших: как гражданский, так и военнослужащий. А уже модератор в дальнейшем полностью решает логистику и дальнейшие шаги", – подчеркнул врач. Богдан Мирошко согласился принять участие в инициативе по коррекции рубцов / Фото Валентины Полищук

Александр подчеркнул, что хоть эта манипуляция и эстетическая, однако это коррекция всех напоминаний о тяжелых ранениях и ужасных вещах, которые пережил военный.

Все равно там будет рубец, но он будет более тонким. Мы будем повторять анатомические и рельефные моменты, чтобы рубец был более незаметным и выглядел максимально эстетично,

– заметил врач.

В то же время, по его словам, очень сложно прогнозировать в таких коррекциях, как рубцы будут вести себя дальше и как будут выглядеть. Ведь существует много факторов, влияющих на рубцы.

"Это немного деликатное дело, потому что нужно полностью сконструировать анатомические складки. На примере Богдана: у него большой шрам на грудной клетке, то есть в тех местах, где есть анатомические складки и проходит сгибание и разгибание кожи", – рассказал Александр.

В конце концов после самой операции военного ждет определенный срок реабилитации. За его состоянием будут внимательно следить врачи и смотреть, чтобы процесс выздоровления шел по плану.

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Операция – успешная: как теперь чувствует себя и выглядит военный

Уже 22 сентября Богдану сделали операцию по коррекции рубцов. Манипуляцию проводили передовые украинские хирурги: Денис Юрченко – эксперт в области пластики груди, Марина Юрченко – эксперт по пластике век и эстетике лица, Дмитрий Микулич, который занимается реконструктивной, эстетической пластикой груди и контуров тела и врач-интерн Александр Маликов.

Военнослужащему сделали операции по коррекции рубцов / Фото предоставлены 24 Каналу

По словам врачей, эту операцию можно было проводить под местной анестезией, однако поскольку у Богдана был посттравматический синдром, то пожелал все же сделать все процедуры под общим наркозом.

Врачи удачно выполнили операцию по коррекции рубцов и век / Видео предоставлено 24 Каналу

Кроме коррекции рубцов, военному сделали коррекцию век, чтобы они выглядели симметрично, а также липофиллинг, чтобы протез на глазу выглядел максимально естественно и эстетично.

Сейчас Богдан чувствует себя отлично. Его рубец на грудной клетке стал более тонким и незаметным, а асимметрия век вообще исчезла, как будто ничего и не было.

Богдан хорошо чувствует себя после операции / Фото предоставлено 24 Каналу

Теперь, после хирургической манипуляции, его ждет путь реабилитации, овладение новыми навыками и возвращение к полноценной и нормальной жизни. Такие люди, как Богдан, вдохновляют своей выдержкой и готовностью бороться за свою жизнь, несмотря на все трудности, которые подбрасывает судьба.