Доля детей среди больных и случаев госпитализации достигла самых высоких значений за все время пандемии. Более того, теперь учеников начальных классов госпитализируют чаще, чем пенсионеров.

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Так, согласно данным НАН, доля госпитализированных среди COVID-пациентов в возрастной категории 0 – 9 лет превысила соответствующую долю в категории 60 – 69 лет. В академии добавили, что "на фоне аналогичных мировых данных это указывает на смещение свойств вируса".

Другие наблюдения ученых

Также стали чаще умирать женщины. За октябрь и ноябрь доля женщин среди умерших от всех причин была близка к 55%, хотя во время прошлых волн коронавируса значения были близкими к 50%.

Соответственно, ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась за 2 месяца у женщин на 0,8 года (до 74,5 лет), а у мужчин на 0,5 года (до 65,2 лет). Кумулятивно с 2019 года ОТЖ женщин потеряло 2,5 года, а мужчин – 1,8 года,

– говорится в сообщении.

Но есть и хорошие новости. Летальность среди больных пожилого возраста начала стремительно снижаться. Однако дополнительные исследования необходимы для более надежных выводов.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: Минздрав