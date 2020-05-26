Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: комитет Рады соберется на закрытое заседание
Ситуация с вероятным изнасилованием полицейскими в Кагарлыке 26-летней женщины в отделении полиции привлекла внимание и народных депутатов.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности решил собраться на внеочередное закрытое заседание по этому делу. Информация об этом опубликована на сайте комитета.
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Заседание запланировано на 15:00 в понедельник, 1 июня.
Кроме депутатов, на это заседание пригласили и руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: главное
- 25 мая в Кагарлыке были задержаны двое полицейских. Их подозревают в изнасиловании и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию как свидетеля. А также избиении еще одного мужчины. Обоим на головы надевали противогаз, стреляли из пистолета над головой.
- Сам инцидент случился с 23 на 24 апреля в Кагарлыкском отделении полиции. Женщина на следующий день, 24 апреля, обратилась в больницу и полицию.
- 25 мая работники ГБР задержали обоих полицейских. Ими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их уволили из правоохранительных органов.
- Остальные работники отделения полиции вывели вне штата и отправили на переаттестацию. Однако они и дальше остаются на своих рабочих местах.