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Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: комитет Рады соберется на закрытое заседание

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Комітет Ради збереться через справу про зґвалтування в Кагарлику
Комітет Ради збереться через справу про зґвалтування в Кагарлику / 112 Україна

Ситуация с вероятным изнасилованием полицейскими в Кагарлыке 26-летней женщины в отделении полиции привлекла внимание и народных депутатов.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности решил собраться на внеочередное закрытое заседание по этому делу. Информация об этом опубликована на сайте комитета.

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Заседание запланировано на 15:00 в понедельник, 1 июня.

Кроме депутатов, на это заседание пригласили и руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: главное

  • 25 мая в Кагарлыке были задержаны двое полицейских. Их подозревают в изнасиловании и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию как свидетеля. А также избиении еще одного мужчины. Обоим на головы надевали противогаз, стреляли из пистолета над головой.
  • Сам инцидент случился с 23 на 24 апреля в Кагарлыкском отделении полиции. Женщина на следующий день, 24 апреля, обратилась в больницу и полицию.
  • 25 мая работники ГБР задержали обоих полицейских. Ими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их уволили из правоохранительных органов.
  • Остальные работники отделения полиции вывели вне штата и отправили на переаттестацию. Однако они и дальше остаются на своих рабочих местах.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Изнасилование в Кагарлике Новости Украины Верховная Рада Новости политики
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