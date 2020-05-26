Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: комитет Рады соберется на закрытое заседание

Ситуация с вероятным изнасилованием полицейскими в Кагарлыке 26-летней женщины в отделении полиции привлекла внимание и народных депутатов.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности решил собраться на внеочередное закрытое заседание по этому делу. Информация об этом опубликована на сайте комитета.

К слову Изнасилование в Кагарлыке: могут ли Авакова отправить в отставку

Заседание запланировано на 15:00 в понедельник, 1 июня.

Кроме депутатов, на это заседание пригласили и руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: главное