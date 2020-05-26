Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: комітет Ради збереться на закрите засідання

Ситуація із ймовірним зґвалтуванням поліцейськими в Кагарлику 26-річної жінки у відділку поліції привернула увагу і народних депутатів.

Комітет з питань правоохоронної діяльності вирішив зібратися на позачергове закрите засідання у цій справі. Інформація про це опублікована на сайті комітету.

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Засідання заплановано на 15:00 в понеділок, 1 червня.

Окрім депутатів, на це засідання запросили й керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: головне