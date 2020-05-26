Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: комітет Ради збереться на закрите засідання
Ситуація із ймовірним зґвалтуванням поліцейськими в Кагарлику 26-річної жінки у відділку поліції привернула увагу і народних депутатів.
Комітет з питань правоохоронної діяльності вирішив зібратися на позачергове закрите засідання у цій справі. Інформація про це опублікована на сайті комітету.
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Засідання заплановано на 15:00 в понеділок, 1 червня.
Окрім депутатів, на це засідання запросили й керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: головне
- 25 травня в Кагарлику було затримано двох поліцейських. Їх підозрюють у зґвалтуванні та побитті 26-літньо жінки, яку викликали до поліції як свідка. А також побитті ще одного чоловіка. Обом на голови одягали протигаз, стріляли з пістолета над головою.
- Сам інцидент трапився з 23 на 24 квітня у Кагарлицькому відділені поліції. Жінка наступного дня, 24 квітня, звернулася до лікарні та поліції.
- 25 травня працівники ДБР затримали обох поліцейських. Ними виявилися 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх звільнили з правоохоронних органів.
- Решта працівників відділку поліції вивели поза штат та відправили на переатестацію. Однак вони й надалі залишаються на своїх робочих місцях.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поки ніяк не відреагував на полії в Кагарлику.
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