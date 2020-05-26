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Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: комітет Ради збереться на закрите засідання

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Комітет Ради збереться через справу про зґвалтування в Кагарлику
Комітет Ради збереться через справу про зґвалтування в Кагарлику / 112 Україна

Ситуація із ймовірним зґвалтуванням поліцейськими в Кагарлику 26-річної жінки у відділку поліції привернула увагу і народних депутатів.

Комітет з питань правоохоронної діяльності вирішив зібратися на позачергове закрите засідання у цій справі. Інформація про це опублікована на сайті комітету.

До слова Зґвалтування у Кагарлику: чи можуть Авакова відправити у відставку

Засідання заплановано на 15:00 в понеділок, 1 червня.

Окрім депутатів, на це засідання запросили й керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: головне

  • 25 травня в Кагарлику було затримано двох поліцейських. Їх підозрюють у зґвалтуванні та побитті 26-літньо жінки, яку викликали до поліції як свідка. А також побитті ще одного чоловіка. Обом на голови одягали протигаз, стріляли з пістолета над головою.
  • Сам інцидент трапився з 23 на 24 квітня у Кагарлицькому відділені поліції. Жінка наступного дня, 24 квітня, звернулася до лікарні та поліції.
  • 25 травня працівники ДБР затримали обох поліцейських. Ними виявилися 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх звільнили з правоохоронних органів.
  • Решта працівників відділку поліції вивели поза штат та відправили на переатестацію. Однак вони й надалі залишаються на своїх робочих місцях. 
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поки ніяк не відреагував на полії в Кагарлику.
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Верховна Рада Зґвалтування у Кагарлику Новини політики Новини України
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