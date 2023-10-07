Среди них также может быть женщина-военнослужащая, а также генерал. В то же время проверить эту информацию точно невозможно.
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Военные Израиля могли попасть в плен ХАМАС
Сейчас в социальных сетях появляется много кадров, на которых, как утверждается, сняты захваченные в плен израильские военные. Всех их везут в Сектор Газа.
Стоит отметить, что в сети также есть информация, что якобы некоторые военные израильской армии могли убить. В Интернете также распространяют кадры расправы над мирными жителями Израиля.
В Израиле могли взять в плен военную: смотрите видео
На этих видео можно увидеть, что многие из них одеты не в военную форму, а в гражданскую одежду, а некоторые даже полураздеты. Однако проверить подлинность этих записей – невозможно.
ХАМАС мог взять в плен израильских солдат: смотрите видео
О том, что восторженные люди могут быть военнослужащими израильской армии, можно судить только по комментариям самих публикаций. На некоторых фотографиях и видео также есть женщины, которые могли попасть в плен палестинцев.
Кроме того, ХАМАС также сообщает, что они могли взять в плен израильского генерала Нимрода Алони. Он жил в приграничной территории рядом с Сектором Газы, а на фото видно, как боевики в маске, вероятно, ведут его в неизвестном направлении.
Израильского генерала могли взять в плен ХАМАС / Фото из социальных сетей
Представитель ХАМАС сказал одному из местных изданий, которые захваченные израильтянами считают не заложниками, а военнопленными. Также сообщается, что израильская сторона начала переговоры с палестинцами о судьбе захваченных заложников.
ХАМАС атаковал Израиль: главные новости
- Израиль утром 7 октября массированно атаковал ХАМАС ракетами из района Сектора Газа. Палестинские боевики утверждали, что на израильскую территорию они выпустили более 5 тысяч ракет, в то время как израильские власти отметила 2 тысячи ракет.
- В настоящее время в Израиле ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. Кроме того, там объявили набор добровольцев в полицию и резервистов в армию.
- Также боевики ХАМАС могли ударить по второй по мощности электростанции Израиля. Там вспыхнул пожар.