Это позволит вывезти гражданских и завести лекарства. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время ночного обращения 3 марта.

Важно Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинцам-защитникам

Он назвал ряд направлений в Украине, которые остаются очень сложными.

Волноваха, города Киевской, Сумской и Харьковской областей, на юге Украины – это очень сложно, очень сложно. Нам противостоит террор, но террор, я уверен, проиграет благодаря нашим героям,

– подчеркнул Зеленский.

Ночное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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