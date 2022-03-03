Це дозволить вивезти цивільних та завести ліки. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час свого нічного звернення 3 березня.
Важливо Зеленський надав звання Героя України 15 українцям-захисникам
Він назвав низку напрямків в Україні, які залишаються надзвичайно складними.
Волноваха, міста Київської, Сумської та Харківської областей, на півдні України – це дуже складно, надзвичайно складно. Нам протистоїть терор, але терор, я впевнений, програє завдяки нашим героям,
– наголосив Зеленський.
Нічне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
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