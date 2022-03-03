Це дозволить вивезти цивільних та завести ліки. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час свого нічного звернення 3 березня.

Важливо Зеленський надав звання Героя України 15 українцям-захисникам

Він назвав низку напрямків в Україні, які залишаються надзвичайно складними.

Волноваха, міста Київської, Сумської та Харківської областей, на півдні України – це дуже складно, надзвичайно складно. Нам протистоїть терор, але терор, я впевнений, програє завдяки нашим героям,

– наголосив Зеленський.

Нічне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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